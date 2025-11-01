Ž. Obradovičių pribloškė „Partizan“ nuskandinęs varžovo metimas: „Tai nėra normalu“

Lrytas Premium prenumerata tik
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
79
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
65
Rungtynių statistika
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
86
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
65
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
90
Madrido „Real“
Madrido „Real“
84
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
99
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
85
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
74
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
72
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
92
BC Dubai
BC Dubai
85
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
80
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
90
Rungtynių statistika
2025-10-28
23:00
„Valencia“
„Valencia“
94
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Rungtynių statistika
2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
97
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
84
Rungtynių statistika
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
87
„Monaco“
„Monaco“
92
Rungtynių statistika
2025-10-30
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
96
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
59
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
92
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
99
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
86
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
77
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
86
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
70
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
„Valencia“
„Valencia“
80
BC Dubai
BC Dubai
78
Rungtynių statistika
2025-10-30
23:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
84
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
58
Rungtynių statistika
2025-10-31
21:00
„Monaco“
„Monaco“
92
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
84
Rungtynių statistika
2025-10-31
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
62
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
58
Rungtynių statistika
2025-10-31
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
86
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
75
Rungtynių statistika
2025-10-31
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
„Barcelona“
„Barcelona“
78
Rungtynių statistika
2025-11-05
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-06
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-11-06
21:00
BC Dubai
BC Dubai
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-06
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-11-06
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-06
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-07
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-11-07
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
„Valencia“
„Valencia“
2025-11-07
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-07
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
SportasKrepšinis

Ž. Obradovičių pribloškė „Partizan“ nuskandinęs varžovo metimas: „Tai nėra normalu“

2025 m. lapkričio 1 d. 11:58
Lrytas.lt
Penktadienį Belgrade vykusiose Eurolygos rungtynėse krepšinio sirgaliai išvydo neeilinę kovą – vietos „Partizan“ tik po dramatiškos kovos nusileido „Barcelona“ ekipai.
Daugiau nuotraukų (3)
Katalonų pergalę išvykoje lėmė mačo pabaigoje pataikytas įspūdingas amerikiečio Willo Clyburno tolimas metimas, o „Barcelona“ šventė pergalę 78:76.
Po pralaimėjimu pasibaigusio mačo Belgardo „Partizan“ treneris Željko Obradovičius pripažino, kad penktadienį varžovus lydėjo sėkmė.
„Varžovams pasisekė, bet mes nesusipelnėme laimėti, gyvenime nieko nėra garantuoto. Patikėkite, pasaulyje yra daug svarbesnių dalykų už krepšinį, nėra prasmės kažko kaltinti, nes žaidėjai atidavė visą save.
Krepšininkas pateikė tritaškį iš 13 metrų. Tai nėra normalu. Nejaugi galime sakyti, kad jis tokius metimus mėto kasdien? Mes nepataikėme laisvi, tai taip pat nėra normalu.
Kai ruošiamės šioms rungtynėms negalvojome, kad Janas Vesesly pataikys du tritaškius, negaliu priekaištauti. Šį sezoną turėjome pergales labai sunkiose rungtynėse, tačiau šį vakarą sėkmė nebuvo mūsų pusėje“, – samprotavo legendinis krepšinio specialistas.
Primename, kad penktadienį nugalėtojus į priekį vedė net 41 naudingumo balą surinkęs Torkinė Šengelija.
Kartvelas per 29 minutes įmetė 24 taškus, atkovojo 4 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.
Katalonijos klubui tai buvo antroji pergalė Eurolygoje iš eilės.
Željko ObradovičiusBelgrado PartizanBarcelona
Rodyti daugiau žymių

