Ž. Obradovičių pribloškė „Partizan“ nuskandinęs varžovo metimas: „Tai nėra normalu“

Katalonų pergalę išvykoje lėmė mačo pabaigoje pataikytas įspūdingas amerikiečio Willo Clyburno tolimas metimas, o „Barcelona“ šventė pergalę 78:76.
Po pralaimėjimu pasibaigusio mačo Belgardo „Partizan“ treneris Željko Obradovičius pripažino, kad penktadienį varžovus lydėjo sėkmė.
„Varžovams pasisekė, bet mes nesusipelnėme laimėti, gyvenime nieko nėra garantuoto. Patikėkite, pasaulyje yra daug svarbesnių dalykų už krepšinį, nėra prasmės kažko kaltinti, nes žaidėjai atidavė visą save.
Krepšininkas pateikė tritaškį iš 13 metrų. Tai nėra normalu. Nejaugi galime sakyti, kad jis tokius metimus mėto kasdien? Mes nepataikėme laisvi, tai taip pat nėra normalu.
Kai ruošiamės šioms rungtynėms negalvojome, kad Janas Vesesly pataikys du tritaškius, negaliu priekaištauti. Šį sezoną turėjome pergales labai sunkiose rungtynėse, tačiau šį vakarą sėkmė nebuvo mūsų pusėje“, – samprotavo legendinis krepšinio specialistas.
Primename, kad penktadienį nugalėtojus į priekį vedė net 41 naudingumo balą surinkęs Torkinė Šengelija.
Kartvelas per 29 minutes įmetė 24 taškus, atkovojo 4 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.
Katalonijos klubui tai buvo antroji pergalė Eurolygoje iš eilės.
