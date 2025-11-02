„Ryto“ ir „Žalgirio“ sirgaliai stebino originalumu: mačo proga – kandžios žinutės

Akistatą Nemuno saloje stebėjo kiek daugiau nei 13 tūkst. krepšinio sirgalių, tarp kurių buvo ir nemaža grupė iš Vilniaus atvykusių „Ryto“ aistruolių.
Pastarieji Kaune suspindėjo kandžiais plakatais.
Pirmasis buvo skirtas „Žalgirio“ arenos atmosferai. Plakate buvo rašoma: „Uždekime žvakutę už jūsų mirusią atmosferą“.
Vėliau sekė plakatas, kuris pasmerkė Eurolygą: „Eurolyga – Europos krepšinio vėžys“, – spindėjo užrašas plakate.
Tuo metu Kauno „Žalgirio“ sirgaliai varžovams atsakė milžinišku transparantu, kuris buvo aliuzija į šio savaitgalio įvykius.
„Jūs – mums pokštas, o „Žalgiris“ – saldainis“, – tokiu iškeltu plakatu rungtynes prieš Vilniaus „Rytą“ pasitiko Kauno „Žalgirio“ fanai.
Plačiau apie rungtynes galite skaityti čia.
Vilniaus RytasKauno Žalgirissirgaliai
Rodyti daugiau žymių