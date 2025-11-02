16 taškų pranašumą iššvaistęs „Neptūnas“ gavo antausį – šiauliečiai pradžiugino savo sirgalius

Dariaus Songailos treniruojama ekipa namuose 89:85 (16:26, 26:23, 17:20, 30:16) parklupdė Klaipėdos „Neptūną“ (4–3) ir pirmoji užbaigė pirmenybių pirmojo rato kovas.
Šiauliečiai dusyk sugrįžo iš 14–16 taškų deficito. Pirmąjį kartą persverti rezultato nepavyko, tačiau antruoju mėginimu šeimininkai užsikūrė taip, kad galiausiai šventė kartu su sirgaliais įspūdingą pergalę. Negana to, tai jau aštuntasis Saulės miesto atstovų laimėjimas tarpusavio mačuose su pajūrio ekipa.
Šiauliečiai iki šiol nesiilsėjo nė vieną savaitę, tad būtent jie pirmieji bent po sykį sužaidė su visomis čempionato komandomis. Per pirmąjį ratą šiauliečiai visus tris kartus apgynė savo namų tvirtovę ir pagal šį rodiklį pirmauja kartu su Vilniaus „Rytu“. Tiesa, vilniečiai pirmąjį ratą dar užbaigs dvikova namuose su „Jonava Hipocredit“, tad situacija gali ir paskeisti.
Rungtynių pradžioje Rihardui Lomažui nereikėjo laiko įsivažiuoti – klaipėdiečių gynėjas dažnai baudė varžovų gynybą, o įsibėgėjus pirmajam ketvirčiui atrodė, kad intriga į Šiaulius sekmadienį gali ir neužsukti (26:10).
Kurį laiką svečiai išlaikė panašų atotrūkį, tačiau antrajame kėlinyje jis ėmė tirpti po to, kai į žaidimą sėkmingai įsijungė Mariaus Valinsko ir Danielio Baslyko duetas. M. Valinsko tritaškis iš deficito paliko vos tašką (42:43), bet pirmąją dalį tritaškiu užbaigė Donatas Tarolis, o dar tiek pat taškų baudų metimais pridėjo ir Harrisonas Cleary, tad „Neptūnas“ pirmavo 49:42.
Po pertraukos uostamiesčio krepšininkai neleido oponentams artėti. Skirtumas, nors ir lėtai, bet augo klaipėdiečių naudai ir trečiojo ketvirčio pabaigoje „Neptūnas“ vėl galėjo pasijausti itin komfortabiliai (69:55).
Šiauliečiai demonstravo charakterį ir vėl naikino deficitą. Kelissyk jiems priartėjus per vieną metimą, Klaipėdos krepšininkai rasdavo atsakymų, tačiau D. Baslykas baudos metimu atstatė lygybę ties keturiais septynetais (77:77). Netrukus šiauliečiai jau pirmąsyk mače veržėsi į priekį (83:77). Vis dėlto klaipėdiečiai dar nepalūžo – Arno Veličkos tritaškis likus kiek daugiau nei minutei vėl grąžino intrigą (83:85). Netrukus jis galėjo atstatyti pusiausvyrą, bet jo metimą blokavo Dovydas Romančenko. Lemiamą atkarpą šeimininkai sužaidė šaltais nervais ir galiausiai įsirašę saldžią pergalę.
„Šiauliai“: Marius Valinskas 19, Danielis Baslykas 17, Dayvionas McKnightas 16, Dovydas Romančenko ir Oskaras Pleikys po 13, Vaidas Kariniauskas 11.
„Neptūnas“: Rihardas Lomažas 25, Donatas Tarolis 13, Zane'as Watermanas 9, Mindaugas Girdžiūnas 8, Vitalijus Kozys ir Arnas Velička 7.