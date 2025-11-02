Iš T. Masiulio lūpų – nežinia dėl dar vieno žalgiriečio sveikatos: „Gydytojai padarys tyrimus“

Tomo Masiulio treniruojamas „Žalgiris“ antrajame kėlinyje turėjo dviženklį deficitą, bet greitai sugrįžo į rungtynes ir perėmė jų kontrolę.
„Mačą pradėjome kiek susikaustę, bet tai yra normalu. Svarbiausia buvo nepanikuoti, žaisti savo žaidimą. Kontroliavome žaidimą antroje pusėje, pabaigoje norėjosi viską užbaigti kiek ramiau, bet džiaugiamės šia iškovota pergale“, – samprotavo 50-metis specialistas.
Akistatos metu skausmo perkreiptu veidu aikštėje ne kartą lakstė „Žalgirio“ vidurio puolėjas Mosesas Wrightas. Trenerio buvo paklausta, ar tai yra susiję su jo riešo problemomis ir kokio rimtumo yra šis susižeidimas.
„Jis ir anksčiau šiek tiek skundėsi, buvo ant jo (riešo) nukritęs. Bet jis yra karys, žaidžia visą laiką. Gydytojai padarys tyrimus, gal tada bus aiškiau“, – situaciją aiškino T.Masiulis.
Treneris taip pat negalėjo patikslinti, kada į „Žalgirio“ rikiuotę turėtų sugrįžti kiek anksčiau kojos traumą patyręs Nigelas Williamsas-Gossas.
„Žalgirio“ strategui šios rungtynės prieš „Rytą“ buvo neeilinės – specialistas stojo į tiesioginę akistatą su Vilniaus „Ryte“ rungtyniaujančiu sūnumi Gyčiu.
„Nuo vasaros buvo klausimų milijonas, tai susigyvenau. Kiekvienas dirbame savo darbą, norime savo komandai geriau. Po visko galime šnekėti, susitiksime, pasijuoksime ir tiek“, – šyptelėjo treneris, pridūręs, kad pokalbis su sūnumi greičiausiai įvyks ne ta pačią dieną.
Pilna spaudos konferencija:
Tomas MasiulisKauno ŽalgirisVilniaus Rytas
