Įspūdingiausias D. Sabonio sezono mačas buvo pažymėtas konfliktu – lietuvis kibirkščiavo su varžovu

„Kings“ laimėjo rungtynes 135:133 (36:47, 34:24, 38:31, 27:31).
Pačiam D.Saboniui tai buvo pats geriausias šio sezono mačas.
Lietuvis per 37 aikštelėje praleistas minutes įmetė 24 taškus (8/13 dvit., 0/2 trit., 8/10 baud.), atkovojo 13 kamuolių ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.
Rungtynių metu 29-erių D.Sabonis įsivėlė ir į konfliktą su varžovu.
Pirmajame kėlinyje jis sukibirkščiavo su „Bucks“ žaidėju Bobby Portisu – pastarasis pyktelėjo ant lietuvio, nes jis po dvikovos dėl kamuolio užkrito ant varžovo kojos.
Tiesa, žodinis kivirčas greitai buvo numalšintas, o B.Portisas sulaukė techninės pražangos, D.Sabonis šiame konflikte teisėjų nubaustas nebuvo.
Nugalėtojus į pergalę vedė 31 tašką įmetęs Zachas LaVine'as, o „Bucks“ nuo nesėkmės neišgelbėjo 26 lyderio Giannio Antetokounmpo taškai.
„Milwaukee Bucks“: Giannis Antetokounmpo 26, Kyle'as Kuzma 22, Gary Trentas 17.
„Sacramento Kings“: Zachas LaVine'as 31, DeMaras DeRozanas 29, Domantas Sabonis ir Dennisas Schroderis po 24.
