Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKrepšinis

Nenugalimumo mitas paneigtas: į „Crvena zvezda“ grįžęs S. Obradovičius patyrė pirmą nesėkmę

2025 m. lapkričio 2 d. 22:15
Lrytas.lt
Net septynių iš eilės pergalių seriją vėl tapęs Belgrado „Crvena zvezda“ (2/2) komandos treneriu skaičiavęs Saša Obradovičius kartu su auklėtiniais patyrė pralaimėjimą.
Daugiau nuotraukų (1)
Donato Motiejūno atstovaujamas Belgrado klubas sekmadienį vykusiose Adrijos krepšinio lygos rungtynėse svečiuose 80:85 (22:22, 25:19, 18:20, 24:15) nusileido Suboticos „Spartak“ (4/0) klubui.
D.Motiejūnas pralaimėjimu pažymėtame mače per 10 aikštėje praleistų minučių įmetė 8 taškus (3/6 dvit., 0/1 trit., 2/2 baud.), atkovojo 2 kamuolius, bet 4 kartus prasižengė ir surinko 2 naudingumo balus.
Nugalėtojus į pergalę vedė 21 tašką pelnęs Danilo Nikoličius, „Crvena zvezda“ gretose rezultatyviausias buvo 16 taškų įmetęs Jaredas Butleris.
Saša ObradovičiusDonatas MotiejūnasBelgrado Crvena Zvezda
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.