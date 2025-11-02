Nenugalimumo mitas paneigtas: į „Crvena zvezda“ grįžęs S. Obradovičius patyrė pirmą nesėkmę

Donato Motiejūno atstovaujamas Belgrado klubas sekmadienį vykusiose Adrijos krepšinio lygos rungtynėse svečiuose 80:85 (22:22, 25:19, 18:20, 24:15) nusileido Suboticos „Spartak“ (4/0) klubui.
D.Motiejūnas pralaimėjimu pažymėtame mače per 10 aikštėje praleistų minučių įmetė 8 taškus (3/6 dvit., 0/1 trit., 2/2 baud.), atkovojo 2 kamuolius, bet 4 kartus prasižengė ir surinko 2 naudingumo balus.
Nugalėtojus į pergalę vedė 21 tašką pelnęs Danilo Nikoličius, „Crvena zvezda“ gretose rezultatyviausias buvo 16 taškų įmetęs Jaredas Butleris.
Saša ObradovičiusDonatas MotiejūnasBelgrado Crvena Zvezda
