Pirmoji šio sezono Lietuvos krepšinio milžinų akistata: „Žalgiris“ – „Rytas“

Kviečiame sekti rungtynių eigą kartu nuo 16 val. 50 min.
Prieš šias rungtynes abi komandos Lietuvos pirmenybėse buvo pralaimėjusios vos sykį – tiek kauniečiai, tiek ir vilniečiai pripažinti Panevėžio „Lietkabelio“ pranašumą.
Šią akimirką „Rytas“ ir „Žalgiris“ dalinasi pozicijas turnyro lentelės viršūnėje, bet po sekmadienio vakaro vienvaldžiu lygos lyderiu taps tik vienas klubas.
Šeimininkai į šį susitikimą atkeliauja iškovoję dvi užtikrintas pergales Eurolygoje, o savo ruožtu Giedriaus Žibėno auklėtiniai turėjo daugiau poilsio – paskutinis jų mačas įvyko praėjusį šeštadienį prieš Šiaulių „Šiaulius“ (94:79).
Šiandienos susitikime išvysime ir Tomo bei Gyčio Masiulių dvikovą.
Tiesa, pastarieji jau yra kovoję vienas prieš kitą, tik tuomet T. Masiulis buvo Šarūno Jasikevičiaus asistentas, o G. Masiulis atstovavo Klaipėdos „Neptūnui“.
Šis tėvo ir sūnaus duetas turi ir gilesnę istoriją – T. Masiulis net keturis sezonus treniravo G. Masiulį „Žalgirio“ dublerių komandoje.
Dabartinis kauniečių strategas, baigęs krepšininko karjerą, stojo prie jaunųjų žalgiriečių ekipos vairo 2011–2012 m. sezone, o jo sūnus prie komandos prisijungė po trijų sezonų.
Pirmajame savo NKL sezone tuo metu dar vos 16-metis G. Masiulis įspūdingų skaičių nedemonstravo, tačiau jau 2015–2016 m. sezone aikštelėje praleido po 18 minučių, per kurias įsirašydavo po šešis taškus ir septynis naudingumo balus, o „Žalgirio“ dubleriai nužygiavo iki NKL finalo ir pasidabino sidabro medaliais.
T. Masiulis su savo sūnumi iškovojo ir dar vieną medalį – paskutiniame abiejų sezone būnant jaunųjų žalgiriečių komandoje, G. Masiulis jau gavo rimtų minučių ir LKL, kurią remia „Betsson“, o NKL buvo pagrindinis komandos lyderis, atvedęs ekipą į dar vieną finalą, kuriame ir vėl teko tenkintis sidabru.