Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKrepšinis

Po pergalės prieš „Rytą“ – E. Ulanovo džiaugsmas: „Nusipelnėme laisvadienio“

2025 m. lapkričio 2 d. 19:08
Lrytas.lt
Kauno „Žalgirio“ krepšininkai dar kartą įrodė, kad pastaruoju metu jie yra sunkiai sulaikoma jėga. Sekmadienį kauniečiai iškovojo jau trečią pergalę iš eilės per šešias dienas.
Daugiau nuotraukų (5)
Šį kartą po Lietuvos čempionų kojomis šalies čempionate krito principinis varžovas – Vilniaus „Rytas“. „Žalgiris“ namuose patiesė varžovus 79:75.
Po pergalės Kauno klubo kapitonas E.Ulanovas džiaugėsi dėl itin sėkmingos „Žalgirio“ atkarpos.
„Noriu pasidžiaugti, manau, nusipelnėme laisvadienio už visą šią savaitę. Ko daugiau norėti? trys pergalės iš eilės (per savaitę), darbas atliktas.
Žinoma, yra kur tobulėti, bet einame gera kryptimi“, – įveikęs „Rytą“ BTV eteryje kalbėjo E.Ulanovas.
Primename, kad kitą savaitę „Žalgiris“ Eurolygoje Kaune surems ietis su „Valencia“ krepšininkais.
Plačiau apie „Žalgirio“ ir „Ryto“ sekmadienio akistatą galite skaityti čia.
Edgaras UlanovasVilniaus RytasKauno Žalgiris
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.