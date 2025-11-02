Po pergalės prieš „Rytą“ – E. Ulanovo džiaugsmas: „Nusipelnėme laisvadienio“

Šį kartą po Lietuvos čempionų kojomis šalies čempionate krito principinis varžovas – Vilniaus „Rytas“. „Žalgiris“ namuose patiesė varžovus 79:75.
Po pergalės Kauno klubo kapitonas E.Ulanovas džiaugėsi dėl itin sėkmingos „Žalgirio“ atkarpos.
„Noriu pasidžiaugti, manau, nusipelnėme laisvadienio už visą šią savaitę. Ko daugiau norėti? trys pergalės iš eilės (per savaitę), darbas atliktas.
Žinoma, yra kur tobulėti, bet einame gera kryptimi“, – įveikęs „Rytą“ BTV eteryje kalbėjo E.Ulanovas.
Primename, kad kitą savaitę „Žalgiris“ Eurolygoje Kaune surems ietis su „Valencia“ krepšininkais.
