Po pralaimėjimo – G. Žibėno priekaištai auklėtiniams: „Tai užknisa“

Po nesėkmės „Ryto“ treneris G.Žibėnas akcentavo pagrindinius pralaimėjimą nulėmusius elementus.
„Rungtynes nusprendė du prastesni momentai – antrojo kėlinio pabaiga ir trečio kėlinio pradžia. Neturėjome šiandien geros dienos metant iš toli ir varžovai pasidarė dviženklį skirtumą.
Iš kitos pusės, nesulūžome, kovėmės iki galo. Manau, kad mūsų fanai tos kovos visada nusipelno iki galo. Norime būti ta komanda, kuri net ir pralaimint kovos iki galo, bet neturime jokių pasiteisinimų.
Duodant varžovams atsikovoti 21 kamuolį puolime ir tragiška pražangų selekcija... Ji buvo tragiška. Su 18 pražangų yra labai sunku laimėti rungtynes, o iš tų 18 didžioji dalis pražangų buvo tragiškos“, – samprotavo specialistas.
G.Žibėnas taip pat turėjo priekaištų savo auklėtinių požiūriui.
„Žaidėme prieš gerai treniruojamą komandą, turinčią vieną geriausių gynybų. Viskas yra kaip mes reaguojame į tą blogesnę atkarpą – tai užkinsa. Tie žaidėjai, kurie pyksta, reiktų jiems į veidrodį pasižiūrėti.
Mes tą balansą rasime, mums reikia laiko. Su tokiu sezono pasiruošimu, kurį turėjome, dabar reikia ne taktikos, o laiko. Turime susižaisti, susirasti balansą ir išnaudoti kiekvieną žaidėją.
Bet man tas susijautrinimas dėl puolimo labiausiai užknisa. Tas momentas, kai varžovai laužia rungtynes, turime reaguoti geriau, solidžiau ir brandžiau“, – tęsė specialistas.
Plačiau apie rungtynes skaitykite čia.
Giedrius ŽibėnasVilniaus RytasKauno Žalgiris
Rodyti daugiau žymių