Rungtynių pulsas: trys įdomūs faktai apie Lietuvos grandų derbį

Abi ekipos yra patyrusios po pralaimėjimą Panevėžio „Lietkabeliui“ (4–3), tad šios dvikovos nugalėtojas taps ir turnyrinės lentelės vienvaldžiu lyderiu.
Šeimininkai į šį susitikimą atkeliauja iškovoję dvi užtikrintas pergales Eurolygoje, o savo ruožtu Giedriaus Žibėno auklėtiniai turėjo daugiau poilsio – paskutinis jų mačas įvyko praėjusį šeštadienį prieš Šiaulių „Šiaulius“ (94:79).
Belaukiant rungtynių, LKL.lt kviečia pažvelgti į 3 įdomiausius faktus apie artėjančią akistatą.
Tėvas prieš sūnų
Šiandienos susitikime išvysime ir Tomo bei Gyčio Masiulių dvikovą. Tiesa, pastarieji jau yra kovoję vienas prieš kitą, tik tuomet T. Masiulis buvo Šarūno Jasikevičiaus asistentas, o G. Masiulis atstovavo Klaipėdos „Neptūnui“.
Šis tėvo ir sūnaus duetas turi ir gilesnę istoriją – T. Masiulis net keturis sezonus treniravo G. Masiulį „Žalgirio“ dublerių komandoje. Dabartinis kauniečių strategas, baigęs krepšininko karjerą, stojo prie jaunųjų žalgiriečių ekipos vairo 2011–2012 m. sezone, o jo sūnus prie komandos prisijungė po trijų sezonų.
Pirmajame savo NKL sezone tuo metu dar vos 16-metis G. Masiulis įspūdingų skaičių nedemonstravo, tačiau jau 2015–2016 m. sezone aikštelėje praleido po 18 minučių, per kurias įsirašydavo po šešis taškus ir septynis naudingumo balus, o „Žalgirio“ dubleriai nužygiavo iki NKL finalo ir pasidabino sidabro medaliais.
T. Masiulis su savo sūnumi iškovojo ir dar vieną medalį – paskutiniame abiejų sezone būnant jaunųjų žalgiriečių komandoje, G. Masiulis jau gavo rimtų minučių ir LKL, kurią remia „Betsson“, o NKL buvo pagrindinis komandos lyderis, atvedęs ekipą į dar vieną finalą, kuriame ir vėl teko tenkintis sidabru.
Aukštaūgių akistata
Ne paslaptis, jog „Žalgirio“ trenerių štabas vietinio fronto dvikovose naudoja plačią rotaciją, tad minučių ir surinktų taškų skaičius pasiskirsto gana tolygiai.
Visgi keturi žalgiriečiai kol kas fiksuoja dviženklį rezultatyvumo vidurkį, o tarp jų yra visi trys aukštaūgiai – taškuočiausi Ąžuolas Tubelis ir Mosesas Wrightas, tuomet Laurynas Birutis, o į ketveriukę patenka ir kapitonas Egdaras Ulanovas.
Tiesa, pastarasis šiuo metu yra naudingiausias ekipos krepšininkas su 17,5 vidurkiu, tačiau antroje vietoje puikuojasi L. Birutis, renkantis po kiek daugiau nei 13 efektyvumo balų.
„Žalgirio“ aukštaūgiai yra ir daugiausiai bei kone taikliausiai dvitaškius metantys sudėties žaidėjai – visi jie sumeta po vidutiniškai daugiau nei keturis dviejų taškų vertės metimus per mačą ir daro tai tarp 68 ir 72 proc. taiklumo.
Savo ruožtu vilniečiai turi ir savo atsakų vidurio puolėjo pozicijoje. Artūras Gudaitis šiuo metu yra naudingiausias visos lygos krepšininkas ir vienintelis „Ryto“ komandoje renkantis po daugiau nei 20 efektyvumo balų. Per šešis sužaistus susitikimus, A. Gudaitis yra antras pagal atkovotus kamuolius, o išmestų baudų metimų kategorijoje taip pat lyderiauja, mat per vieną susitikimą išmeta po beveik devynis baudų metimus, kuriuos pataiko 69 proc. tikslumu. Įspūdingas ir A. Gudaičio taškų bei naudingumo balų vidurkių kontrastas – atitinkamai po 13 ir 22 bei tik viena klaida per mačą.
Solidžiai atrodo ir kitas „Ryto“ aukštaūgis Jacobas Wiley, kuris į komandos kraitį prideda po 12 taškų ir beveik 16 naudingumo balų. Amerikiečiui priklauso ir šio LKL, kurią remia „Betsson“, sezono blokų rekordas – keturi nupūsti metimai pirmosiose rungtynėse su Kėdainių „Nevėžiu – Paskolų klubu“. Tiesa, J. Wiley sužaidė kiek prastesnį paskutinį susitikimą, kai į šiauliečių krepšį sukratė septynis taškus, dukart suklydo ir surinko šešis naudingumo balus.
Kontrastas svečių arenose
Skaičiuojant tik reguliariojo sezono susitikimus, per paskutinius tris sezonus vilniečiai vos vieną kartą triumfavo Nemuno saloje – 2023 m. kovo 12-ąją, kai tapo pirma ir paskutine komanda to sezono „Žalgiriui“ įmetusia 100 taškų (100:94).
Kalbant apie kitą sezoną, žalgiriečiai gan užtikrintai susitvarkė su sostinės ekipos iššūkiu visose trejose reguliariojo sezono rungtynėse, o štai praėjusiame sezone G. Žibėno kariauna įrašė pirmąjį pralaimėjimą „Žalgiriui“ pirmoje šių ekipų akistatoje, kuri vyko Vilniuje (91:88). Tąkart vienas naudingiausių „Ryto“ žaidėjų buvo G. Masiulis, įsirašęs devynis taškus, tiek pat atkovotų kamuolių, iš kurių tris sugriebė puolime, ir net 19 naudingumo balų.
Vis dėlto šiame sezone „Rytas“ yra tarp kontrastingiausių komandų, lyginant mačus namuose ir išvykoje. Savo tvirtovėje vilniečiai vidutiniškai varžovams sukrato po beveik 97 taškus ir kartu su uostamiesčio krepšininkais yra rezultatyviausi visoje lygoje. Tiesa, svečių arenoje „Rytas“ fiksuoja 86 taškų vidurkį, o tai sukuria 11 taškų skirtumą. Savo ruožtu kauniečiai namuose taip pat atrodo kiek geriau – 92 taškai, o išvykoje beveik 87 taškų vidurkis.