Turkijoje užvirė aistros: sirgalius užsipuolė žaidėją, prireikė apsaugos

Svečiai iš Stambulo laimėjo rungtynes 77:75.
Po sėkmingos gynybos prieš lemiamą „Bursaspor“ ataką emocijų apimtas Malachi Flynnas stvėrė kamuolį ir sviedė jį į tribūnas.
Buvusio NBA krepšininko mestas kamuolys pataikė į sirgalių, o tai įsiutino pralaimėjimą patyrusios komandos aistruolį, kuris nusprendė įsiveržti į aikštę ir užsipulti į jį kamuoliu pataikiusį krepšininką.
Įvykių epicentre atsidūrė ir kiti aikštės šeimininkų sirgaliai, kurie taip pat neliko abejingi ir veržėsi santykių aiškintis į aikštę.
Tiesa, laiku į viską sureagavo apsaugos darbuotojai, kurie nuramino aistras.
Konflikte žiežirbą „paleidęs“ M.Flynnas prie pergalės prisidėjo įmesdamas 36 taškus, o kiek anksčiau jo pataikytas tolimas metimas išvedė Stambulo komandą į priekį. Kaip parodė rungtynių tėkmė, šis metimas lėmė svečių pergalę.