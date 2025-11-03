Buvęs žalgirietis sulaikytas po protesto prieš valdžią

Prieš Serbijos prezidento Aleksandro Vučičiaus valdžią garsiai ir aktyviai pasisakantis buvęs krepšininkas vidury nakties buvo sučiuptas civilių drabužiais apsirengusių pareigūnų. Veiksmas vyko prie šalies nacionalinio transliuotojo RTS pastato po to, kai pasibaigė jau eiliniu tapęs protestas.
Vyras buvo kaltinamas rezgęs perversmą. Nors Serbijos spaudoje buvo teigiama, kad V. Štimacas buvo paleistas, apie 13 val. Lietuvos laiku jo žmona Aleksandra pranešė, kad jos vyras vis dar sulaikytas.
Šeštadienį sukako metai, kaip serbai protestuoja po antrajame pagal dydį šalies mieste Novi Sade įvykusios tragedijos, nusinešusios 14 žmonių gynybių. Tądien sugriuvo naujai renovuotos Novi Sado traukinių stoties stogas. Be keturiolikos žuvusiųjų vietoje, vėliau dar du įvykio metu sužeisti asmenys mirė.
Vedini studentų, kurie reguliariai keliaudavo tarp Novi Sado ir Belgrado mokymosi tikslais, prasidėjo masiniai protestai. Studentai reikalavo atsakomybės ir kad korumpuoti žmonės atsakytų už savo veiksmus.
Vienas vadinamosios „Blokados“ – organizacijos, vienijančios protestuotojus – šalininkų buvo būtent V. Štimacas, aktyviai dalyvaujantis protestuose ir kviečiantis tai daryti kitus. Buvęs krepšininkas socialiniuose tinkluose nuolat siekia atkreipti dėmesį į problemas savo gimtojoje šalyje.
Protestai kulminaciją pasiekė kovo mėnesį, kai į Belgrado gatves susirinko šimtatūkstantinė minia. Kaip skelbiama, sostinės gatvėse savo nepasitenkinimą reiškė virš 300 tūkstančių žmonių.
Prieš šią vasarą praūžūsį Europos krepšinio čempionatą V. Štimacas netgi išsiuntė laišką FIBA organizacijai teigdamas, kad protestus palaikantys serbai Rygoje, kur žaidė Serbijos rinktinė ir vyko finalinis čempionato etapas, gali susilaukti susidorojimo.
Kaip parodė Lrytas atliktas tyrimas, toks vienas atvejis, kai buvo sumuštas žmogus už per rungtynes skanduotą protesto šūkį, buvo užfiksuotas ir administruotas Latvijos policijos. Po įvykio V. Štimacas viešai dėkojo Lietuvos kaimynės pareigūnams.
V. Štimacas „Žalgirio“ sistemoje žaidė nuo 2005 iki 2008 metų. Karjerą Lietuvoje pradėjęs nuo dublerinės Kauno komandos Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL), serbas kitą sezoną persikėlė ir į pagrindinę komandą, tačiau jau to paties 2006-07 m. sezono sausį buvo sugrąžintas atgal į NKL, o vėliau ir paskolintas Valmieros ekipai Latvijoje.
Eurolygoje serbas „Žalgirio“ sudėtyje spėjo sužaisti dvejas rungtynes, per kurias vidutiniškai rinko po 4 taškus, 4 atkovotus kamuolius ir 6,5 naudingumo balo.
Kauno ŽalgirisVladimiras ŠtimacasSerbija
