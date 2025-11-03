Eurolygos klubas nubaustas didžiule bauda už lygos taisyklių nesilaikymą

Lrytas Premium prenumerata tik
2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
97
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
84
Rungtynių statistika
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
87
„Monaco“
„Monaco“
92
Rungtynių statistika
2025-10-30
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
96
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
59
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
92
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
99
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
86
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
77
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
86
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
70
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
„Valencia“
„Valencia“
80
BC Dubai
BC Dubai
78
Rungtynių statistika
2025-10-30
23:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
84
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
58
Rungtynių statistika
2025-10-31
21:00
„Monaco“
„Monaco“
92
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
84
Rungtynių statistika
2025-10-31
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
62
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
58
Rungtynių statistika
2025-10-31
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
86
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
75
Rungtynių statistika
2025-10-31
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
„Barcelona“
„Barcelona“
78
Rungtynių statistika
2025-11-05
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-06
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-11-06
21:00
BC Dubai
BC Dubai
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-06
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-11-06
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-06
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-07
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-11-07
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
„Valencia“
„Valencia“
2025-11-07
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-07
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
SportasKrepšinis

Eurolygos klubas nubaustas didžiule bauda už lygos taisyklių nesilaikymą

2025 m. lapkričio 3 d. 13:57
Lrytas.lt
Prieš ketvertą dienų triuškinamai Kauno „Žalgiriui“ pralaimėjęs Vilerbano ASVEL klubas buvo nubaustas.
Eurolyga paskelbė pirmąją praėjusiais metais naujai įvestų finansinio atskaitomumo (angl. Financial Fair Play) taisyklių ataskaitą, kurioje pažymima, kad būtent ASVEL jų nesilaikė.
Pagal naująjį reglamentą Eurolygos komandos privalo žaidėjų algoms skirti tam tikrą minimalią pinigų sumą, kasmet nustatomą pagal visų lygos klubų pajamas.
Šiemet ši minimali riba yra €5,846,983 prieš mokesčius. ASVEL klubas žaidėjų algoms išleidžia mažiau, todėl skirtumą tarp šių dviejų sumų turės susimokėti lygai.
Gautus pinigus pasidalins visos lygos komandos.
Vilerbano ASVELEurolyga

