Eurolygos klubas nubaustas didžiule bauda už lygos taisyklių nesilaikymą

Eurolyga paskelbė pirmąją praėjusiais metais naujai įvestų finansinio atskaitomumo (angl. Financial Fair Play) taisyklių ataskaitą, kurioje pažymima, kad būtent ASVEL jų nesilaikė.
Pagal naująjį reglamentą Eurolygos komandos privalo žaidėjų algoms skirti tam tikrą minimalią pinigų sumą, kasmet nustatomą pagal visų lygos klubų pajamas.
Šiemet ši minimali riba yra €5,846,983 prieš mokesčius. ASVEL klubas žaidėjų algoms išleidžia mažiau, todėl skirtumą tarp šių dviejų sumų turės susimokėti lygai.
Gautus pinigus pasidalins visos lygos komandos.