Eurolygos spalio mėnesio žvaigžde tapęs S. Francisco: „Viduje šokinėju iš džiaugsmo“

S.Francisco pirmuosius aštuonis turus užbaigė išskirstydamas net po 6,8 rezultatyvaus perdavimo, sukratydamas po 14,9 taško ir į komandos kraitį pridėdamas po 18,9 naudingumo balo. Pagal pastarąjį rodiklį prancūzas yra antras visoje lygoje, o pagal sukurtas progas komandos draugams dalijasi Eurolygos lyderio poziciją.
„Visuomet sunku iškovoti tokį apdovanojimą ir žaisti stabiliai visą mėnesį. Jaučiuosi palaimintas“, – emocijas apibūdino S.Francisco.
Žalgirietis išskyrė ir komandos draugų įtaką bei nepakeičiamumą.
„Labai džiaugiuosi, nes jie sužaidžia užtikrintai kiekvienoje atakoje ir nieko nebijo. Turime pagrindinius žaidėjus, likusius komandoje nuo praėjusio sezono, prie kurių pridėjome ir naujų vyrukų – esu labai laimingas dėl ryšio, kuris mes turime, nepaisant to, kad didžioji dalis mūsų praleidome mažiau laiko kartu, nes žaidėme Europos čempionate. Be savo komandos draugų niekaip neturėčiau šio apdovanojimo, o svarbiausia, kad mes mėgaujamės žaidimu vieni su kitais ir laimime rungtynes kartu“, – kalbėjo S.Francisco.
Po rungtynių su Vilniaus „Rytu“ komandos sporto direktorius Gediminas Navickas rūbinėje tarė trumpą kalbą, kurios pabaigoje ir pasveikino S.Francisco tapus mėnesio MVP, tačiau žalgirietis atskleidė, kad G.Navickui bekalbant nė nenutuokė, kas jo laukia.
„Visiškai nežinojau. Džiaugiuosi, kad kamera manęs tuo metu nefilmavo, nes būčiau ką nors įtaręs, bet aš tiesiog ilsėjausi ir galvojau, kad tai bus susiję su praėjusio sezono pergale prieš „Rytą“ finalo serijoje. O kai jis atsisuko į mane ir pasveikino – negalėjau patikėti, buvau labai nustebęs ir be galo laimingas“, – prisiminė S.Francisco.
Žalgirietis šmaikštavo ir apie varžymąsi dėl šio apdovanojimo su artimu bičiuliu ir buvusiu komandos draugu Chima Moneke, su kuriuo jie abu buvo pripažinti 7-ojo turo MVP, o vėliau prabilo ir apie tai, ką jam reiškia šis apdovanojimas.
„Tai didžiulis pasiekimas – būti vienu iš penkių prancūzų, laimėjusių šį apdovanojimą, yra tikra palaima. Man tai įrodo, jog mano sunkus darbas ir savęs spaudimas būti geriausia savo versija iš tikrųjų duoda vaisių. Geriausias dalykas apie šį apdovanojimą yra tai, kad jis niekur nedings ir visada išliks mano karjeros istorijoje – tai labai geras jausmas. Kartais nori pasimėgauti, bet neturi laiko dėl intensyvaus tvarkaraščio, todėl dabar jaučiu dar didesnį alkį tapti ir reguliariojo sezono MVP arba laimėti Eurolygą, patekti į finalo ketvertą. Bet kaip ir sakiau, negalėčiau to padaryti vienas – mano komandos draugai man labai padėjo. Taip, tas alkis išaugo, tačiau mano pagrindinis tikslas yra padėti komandai laimėti ir bandyti atvesti ją į finalo ketvertą“, – ambicingai kalbėjo žalgirietis.
Paklaustas, ar mano, kad dabar sulauks dar daugiau fanų dėmesio, S.Francisco šyptelėjo.
„Nemanau. Galvoju, kad kai pasieki kažką, tuomet turi tai ir toliau įrodinėti kiekvienose rungtynėse, tačiau mes esame žmonės ir turime pakilimų bei nuopuolių – neįmanoma žaisti taip stabiliai gerai visą laiką, bet manau, kad fanai tai supranta ir žino, kad atiduodu visą savo širdį, o man svarbiausia yra laimėti“, – apie savo požiūrį kalbėjo S.Francisco.
