Galingiausi Europos „asistentai“ – dviejų Lietuvos komandų krepšininkai

Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Nauja Vyriausybė
Mano erdvė
Karas Ukrainoje
Konferencija Mano erdvė
Saugumo kodas
Švietimo kodo klasė
Lrytas rekomenduoja
Žinios, kurios šviečia.
Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Prenumeruoti
Eurolyga 2025
2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
97
Belgrado „Partizan“
84
Rungtynių statistika
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
87
„Monaco“
92
Rungtynių statistika
2025-10-30
21:00
Kauno „Žalgiris“
96
Vilerbano ASVEL
59
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
92
Belgrado „Crvena zvezda“
99
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
Milano „Olimpia“
86
Paryžiaus „Paris Basketball“
77
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
Miuncheno „Bayern“
86
Bolonijos „Virtus“
70
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
„Valencia“
80
BC Dubai
78
Rungtynių statistika
2025-10-30
23:00
Madrido „Real“
84
Stambulo „Fenerbahce“
58
Rungtynių statistika
2025-10-31
21:00
„Monaco“
92
Atėnų „Panathinaikos“
84
Rungtynių statistika
2025-10-31
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
62
Hapoel Tel Aviv
58
Rungtynių statistika
2025-10-31
22:30
Vitorijos „Baskonia“
86
Stambulo „Anadolu Efes“
75
Rungtynių statistika
2025-10-31
22:30
Belgrado „Partizan“
76
„Barcelona“
78
Rungtynių statistika
2025-11-05
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-06
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Vilerbano ASVEL
2025-11-06
21:00
BC Dubai
Hapoel Tel Aviv
2025-11-06
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Bolonijos „Virtus“
2025-11-06
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Monaco“
2025-11-06
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-07
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Milano „Olimpia“
2025-11-07
21:00
Kauno „Žalgiris“
„Valencia“
2025-11-07
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Belgrado „Partizan“
2025-11-07
22:30
„Barcelona“
Madrido „Real“
Sportas
Krepšinis
2025 m. lapkričio 3 d. 17:55
Galingiausi Europos „asistentai“ – dviejų Lietuvos komandų krepšininkai
2025 m. lapkričio 3 d. 17:55
Lrytas Premium nariams
Eurolygoje pirmąją vietą pagal rezultatyvius perdavimus užima Sylvainas Francisco iš Kauno „Žalgirio“, Europos taurės turnyre – Arnas Velička iš Klaipėdos „Neptūno“.
Daugiau nuotraukų (4)
Arnas Velička
Francisco Franco
Europos taurė
Rodyti daugiau žymių