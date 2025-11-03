Galingiausi Europos „asistentai“ – dviejų Lietuvos komandų krepšininkai

Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Eurolyga 2025
2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
97
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
84
Rungtynių statistika
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
87
„Monaco“
„Monaco“
92
Rungtynių statistika
2025-10-30
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
96
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
59
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
92
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
99
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
86
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
77
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
86
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
70
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
„Valencia“
„Valencia“
80
BC Dubai
BC Dubai
78
Rungtynių statistika
2025-10-30
23:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
84
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
58
Rungtynių statistika
2025-10-31
21:00
„Monaco“
„Monaco“
92
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
84
Rungtynių statistika
2025-10-31
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
62
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
58
Rungtynių statistika
2025-10-31
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
86
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
75
Rungtynių statistika
2025-10-31
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
„Barcelona“
„Barcelona“
78
Rungtynių statistika
2025-11-05
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-06
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-11-06
21:00
BC Dubai
BC Dubai
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-06
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-11-06
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-06
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-07
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-11-07
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
„Valencia“
„Valencia“
2025-11-07
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-07
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
SportasKrepšinis

Galingiausi Europos „asistentai“ – dviejų Lietuvos komandų krepšininkai

2025 m. lapkričio 3 d. 17:55
Lrytas Premium nariams
Eurolygoje pirmąją vietą pagal rezultatyvius perdavimus užima Sylvainas Francisco iš Kauno „Žalgirio“, Europos taurės turnyre – Arnas Velička iš Klaipėdos „Neptūno“.
Daugiau nuotraukų (4)
Arnas VeličkaFrancisco FrancoEuropos taurė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.