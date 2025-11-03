K. Jakučionis nuo suolo stebėjo L. Dončičiaus tritaškes „plytas“ ir dar vieną „Heat“ nesėkmę

L. Dončičius buvo rezultatyviausias nugalėtojų gretose ir surinko trigubą. Slovėno sąskaitoje – 29 taškai (8/11, 1/11 trit., 10/12 baud.), 11 atkovotų kamuolių, 10 rezultatyvių perdavimų, 3 perimti kamuoliai ir 5 klaidos.
26 taškus pridėjo pastaruoju metu puikiai savo progas išnaudojantis Austinas Reavesas, 25 – Jake'as LaRavia.
Rezultatyviausias dvikovos krepšininkas buvo „Heat“ meksikietis Jaime Jaquezas, surinkęs 31 tašką (11/16 dvit., 9/13 baud.) ir atkovojęs 8 kamuolius. Bamas Adebayo ir Pelle Larssonas pridėjo po 17 taškų.
„Heat“ komanda kitas rungtynes žais jau artėjančią naktį iš pirmadienio į antradienį, kai išvykoje susigrums su „Los Angeles Clippers“ ekipa.
K. Jakučionis yra kartu su komandos draugais keturių iš eilės išvykų maratone. Lietuvis treniruojasi ribotu režimu, tačiau vyr. treneris Erikas Spoelstra neseniai teigė, kad K. Jakučionis su kiekviena diena „daro vis daugiau ir daugiau“.
