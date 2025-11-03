Po G. Antetokounmpo akimi – mėlynė: atskleidė netikėtą jos atsiradimo priežastį

Paklaustas, kaip jis buvo „paženklintas“, G. Antetokounmpo atsakė, kad viskas atsitiko dėl to, kad jis bandė sustabdyti nusikaltimą.
„Prekinausi „Pick-n-Save“, prie kasos rinkau prekes, kai vienas vyras staiga bandė iš moters atimti rankinę. Sušukau: „Ei, ką darai? Sustok!“ Čiupau jį, jis sukosi ir tai darydamas alkūne trenkė man į veidą“, – vaizdžiai aiškino krepšininkas.
„Bet tada sugriebiau jį, paguldžiau ant gridnų, paėmiau rankinę ir atidaviau damai. Jai buvo viskas gerai. Sumokėjau už jos prekes, nes ji buvo šoke. Atvažiavo policija ir tą vyrą išsivežė, sulaikė. Vėliau tiesiog grįžau namo ir numigau.“
Nėra aišku, ar ši istorija yra iki galo tikra, tačiau NBA fanai yra linkę tikėti nuoširdžiuoju Gianniu.
Šį sezoną G. Antetokounmpo yra antras visoje lygoje pagal per vienerias rungtynes pelnomus taškus. Graikų superžvaigždė pelno po 34,2 taško, atkovoja po 13,4 kamuolio (4 rezultatas NBA) ir atlieka po 7,2 rezultatyvaus perdavimo.
Giannis AntetokounmpoMilwaukee BucksMėlynė po akimi
Rodyti daugiau žymių