Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKrepšinis

Po G. Antetokounmpo akimi – mėlynė: atskleidė netikėtą jos atsiradimo priežastį

2025 m. lapkričio 3 d. 10:32
Lrytas.lt
Šeštadienio nakties NBA rungtynėse tarp „Milwaukee Bucks“ ir „Sacramento Kings“ didžiausia dvikovos žvaigždė Giannis Antetokounmpo pasirodė su mėlyne po dešiniąja akimi. Po mačo graikas šmaikščiai paaiškino jos atsiradimo priežastį.
Daugiau nuotraukų (1)
Paklaustas, kaip jis buvo „paženklintas“, G. Antetokounmpo atsakė, kad viskas atsitiko dėl to, kad jis bandė sustabdyti nusikaltimą.
„Prekinausi „Pick-n-Save“, prie kasos rinkau prekes, kai vienas vyras staiga bandė iš moters atimti rankinę. Sušukau: „Ei, ką darai? Sustok!“ Čiupau jį, jis sukosi ir tai darydamas alkūne trenkė man į veidą“, – vaizdžiai aiškino krepšininkas.
„Bet tada sugriebiau jį, paguldžiau ant gridnų, paėmiau rankinę ir atidaviau damai. Jai buvo viskas gerai. Sumokėjau už jos prekes, nes ji buvo šoke. Atvažiavo policija ir tą vyrą išsivežė, sulaikė. Vėliau tiesiog grįžau namo ir numigau.“
Nėra aišku, ar ši istorija yra iki galo tikra, tačiau NBA fanai yra linkę tikėti nuoširdžiuoju Gianniu.
Šį sezoną G. Antetokounmpo yra antras visoje lygoje pagal per vienerias rungtynes pelnomus taškus. Graikų superžvaigždė pelno po 34,2 taško, atkovoja po 13,4 kamuolio (4 rezultatas NBA) ir atlieka po 7,2 rezultatyvaus perdavimo.
Giannis AntetokounmpoMilwaukee BucksMėlynė po akimi
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.