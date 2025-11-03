Po įspūdingos pergalės D. Songaila kirto dviems legionieriams: „Kūnas buvo čia, bet daugiau nieko“

Vis dėlto po dvikovos „Šiaulių“ ekipos vyr. treneris D. Songaila turėjo priekaištų savo žaidėjams, ypač – dviems legionieriams.
„Noriu atvirai pasakyti, kad tie šeši žmonės, kurie atėjo šiandien pasiruošę žaist varžybas – nuimu kepurę ir atiduodu visą pagarbą, nes čia nebuvo taktikos, čia paprasčiausiai buvo noras žaist, laimėt namuose prieš savus sirgalius, parodyt charakterį. Jie šiandien tai ir padarė ir laimėjo varžybas“, – po rungtynių spaudos konferenciją pradėjo buvęs krepšininkas.
Vienas komandos lyderių Camas Reddishas rungtynes baigė su 0 taškų, per beveik 15 minučių prametęs visus tris metimus, padaręs tris klaidas ir triskart prasižengęs. Jordanas Brownas žaidė vos dvi minutes, per kurias atliko vieną rezultatyvų perdavimą, kartą prasižengė ir dukart suklydo.
D. Songaila atskleidė, kad C. Reddishas turėjo tam pateisinamą priežastį. Tuo tarpu J. Brownui iš trenerio gerų žodžių sulaukti nepavyko.
„Jie atėjo, kūnas buvo čia, bet daugiau nieko, – teigė D. Songaila. – Aišku, su Camu tai ganėtinai suprantu – vis dėlto buvo keturios dienos „off“, buvo šeimyninės problemos, reikėjo skirst atgal išsispręst. Jis ką tik grįžęs, pasitreniravo ten vieną dieną, aš ganėtinai tą galiu suprast, nes po keturių dienų ir dviejų skrydžių į Ameriką pirmyn-atgal nėra ritmo.
Treniruotėse matėsi tai, plius, jis praleido tas visas treniruotes, kur šitie žmonės kiekvieną dieną sunkiai dirbo ant to, ką mes ir norim padaryt. Dėl Jordano tai labai liūdna, kad jis taip neparodė tos kovotojo jokios ugnelės.“
Ketvirtą pergalę per aštuonerias LKL rungtynes pasiekę „Šiauliai“ rikiuojasi penktoje turnyrinės lentelės pozicijoje.