2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
97
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
84
Rungtynių statistika
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
87
„Monaco“
„Monaco“
92
Rungtynių statistika
2025-10-30
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
96
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
59
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
92
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
99
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
86
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
77
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
86
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
70
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
„Valencia“
„Valencia“
80
BC Dubai
BC Dubai
78
Rungtynių statistika
2025-10-30
23:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
84
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
58
Rungtynių statistika
2025-10-31
21:00
„Monaco“
„Monaco“
92
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
84
Rungtynių statistika
2025-10-31
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
62
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
58
Rungtynių statistika
2025-10-31
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
86
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
75
Rungtynių statistika
2025-10-31
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
„Barcelona“
„Barcelona“
78
Rungtynių statistika
2025-11-05
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-06
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-11-06
21:00
BC Dubai
BC Dubai
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-06
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-11-06
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-06
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-07
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-11-07
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
„Valencia“
„Valencia“
2025-11-07
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-07
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
SportasKrepšinis

Traumą patyrus dar vienam aukštaūgiui Eurolygos komanda lieka be centrų Traumą gavo ir vienas „Barcos" lyderių

2025 m. lapkričio 3 d. 09:45
Lrytas.lt
Savaitgalį paaiškėjo, kad Mariaus Grigonio atstovaujama Atėnų „Panathinaikos“ komanda liko be centrų.
Daugiau nuotraukų (1)
Graikijos ekipa sekmadienį paskelbė, kad pagrindinio centro poziciją užėmęs turkas Omeras Yurtsevenas patyrė kirkšnies traumą ir negalės žaisti artimiausias tris savaites.
Šiuo metu komandai negali padėti visi trys centrai. Mathias Lessortas nerungtyniauja nuo pat sezono pradžios dėl prieš beveik metus patirtos sunkios kelio traumos, o iš NBA į Europą šiemet atvykęs Richaunas Holmesas praėjusią savaitę patyrė kelio šoninio raiščio traumą ir nežais apie mėnesį.
Tikimasi, kad M. Lessortas į rikiuotę grįš lapkričio viduryje.
Šią savaitę „Panathinaikos“ Eurolygoje laukia išvyka į Serbiją, kur lapkričio 5-ąją juos pasitiks šešias pergales iš eilės iškovojusi Belgrado „Crvena Zvezda“.
Traumų neišvengė ir „Barcelona“, sekmadienį vykusiose Ispanijos krepšino lygos (ACB) pirmenybėse netekusi vieno pagrindinių žaidėjų.
Likus vos kelioms sekundėms iki 78:81 pralaimėtos dvikovos su Mursijos „UCAM“ pabaigos puolėjas Tornike Šengelija pasisuko čiurną ir aikštelę turėjo palikti padedamas komandos medikų.
Netrukus „Barca“ paskelbė, kad kartvelas negalės rungtyniauti artimiausiu metu, tačiau žaidėjo grįžimo į aikštelę tikslių terminų neatskleidė.
BarcelonaAtėnų PanathinaikosACB Ispanijos krepšinio lyga
Rodyti daugiau žymių

