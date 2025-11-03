Graikijos ekipa sekmadienį paskelbė, kad pagrindinio centro poziciją užėmęs turkas Omeras Yurtsevenas patyrė kirkšnies traumą ir negalės žaisti artimiausias tris savaites.
Šiuo metu komandai negali padėti visi trys centrai. Mathias Lessortas nerungtyniauja nuo pat sezono pradžios dėl prieš beveik metus patirtos sunkios kelio traumos, o iš NBA į Europą šiemet atvykęs Richaunas Holmesas praėjusią savaitę patyrė kelio šoninio raiščio traumą ir nežais apie mėnesį.
Tikimasi, kad M. Lessortas į rikiuotę grįš lapkričio viduryje.
Šią savaitę „Panathinaikos“ Eurolygoje laukia išvyka į Serbiją, kur lapkričio 5-ąją juos pasitiks šešias pergales iš eilės iškovojusi Belgrado „Crvena Zvezda“.
Traumų neišvengė ir „Barcelona“, sekmadienį vykusiose Ispanijos krepšino lygos (ACB) pirmenybėse netekusi vieno pagrindinių žaidėjų.
Likus vos kelioms sekundėms iki 78:81 pralaimėtos dvikovos su Mursijos „UCAM“ pabaigos puolėjas Tornike Šengelija pasisuko čiurną ir aikštelę turėjo palikti padedamas komandos medikų.
Netrukus „Barca“ paskelbė, kad kartvelas negalės rungtyniauti artimiausiu metu, tačiau žaidėjo grįžimo į aikštelę tikslių terminų neatskleidė.
