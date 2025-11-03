Tritaškius sėkmingai metęs M. Buzelis patyrė pirmąjį pralaimėjimą NBA sezone

Starto penkete rungtynes pradėjęs M. Buzelis surinko 14 taškų (1/5 dvit., 4/6 trit.), atkovojo 7 kamuolius, po kartą prasižengė, suklydo bei perėmė kamuolį. Tai buvo pirmosios rungtynės šiame sezone, kai lietuvis nemetė nė vieno baudos metimo.
Rezultatyviausias „Bulls“ gretose buvo trigubą dublį užfiksavęs Joshas Giddey, kurio sąskaitoje – 23 taškai, 12 atkovotų kamuolių ir 12 rezultatyvių perdavimų. Dvigubą dublį (17 taškų, 14 atkovotų kamuolių) pridėjo Nikola Vučevičius.
Nugalėtojų komandoje sunkiai stabdomas buvo Jalenas Brunsonas, pelnęs 31 tašką (6/11 dvit., 4/11 trit., 7/7 baud.), 21 tašką pridėjo OG Anunoby, 20 taškų ir 15 atkovotų kamuolių – Karlo-Anthony Townso sąskaitoje.
Praėjusią naktį NBA pirmąjį pralaimėjimą patyrė ir „San Antonio Spurs“, todėl lygoje šiuo metu lieka tik viena nepralaimėjusi ekipa – „Oklahoma City Thunder“, laimėjusi visas septynerias žaistas dvikovas.
Per pirmąsias 6 rungtynes M. Buzelis vidutiniškai pelno po 15,6 taško, atkovoja po 4,3 kamuolio ir atlieka po 1,1 rezultatyvaus perdavimo, dvitaškius mesdamas 53,6%, tritaškius – 41,3%, o baudas – 82,4% taiklumu.
Kitos „Bulls“ rungtynės – naktį iš antradienio į trečiadienį su „Philadelphia 76ers“.