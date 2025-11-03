Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Nauja Vyriausybė
Mano erdvė
Karas Ukrainoje
Konferencija Mano erdvė
Saugumo kodas
Švietimo kodo klasė
Lrytas rekomenduoja
Žinios, kurios šviečia.
Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Prenumeruoti
Sportas
Krepšinis
2025 m. lapkričio 3 d. 18:31
Turkijoje įvertintas M. Blaževičius
2025 m. lapkričio 3 d. 18:31
Lrytas.lt
Bursos „Tofas“ aukštaūgis lietuvis Marekas Blaževičius tapo spalio mėnesio Turkijos lygos naudingiausiu žaidėju.
Daugiau nuotraukų (1)
Per penkias sužaistas rungtynes 24-erių centras pelnė 19,2 taško, atkovojo po 6 kamuolius ir rinko 23,6 naudingumo balo.
Per šią atkarpą „Tofas“ laimėjo trejas rungtynes.
Bursos Tofas
Marekas Blaževičius