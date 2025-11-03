Žinios, kurios šviečia.
SportasKrepšinis

Turkijoje įvertintas M. Blaževičius

2025 m. lapkričio 3 d. 18:31
Lrytas.lt
Bursos „Tofas“ aukštaūgis lietuvis Marekas Blaževičius tapo spalio mėnesio Turkijos lygos naudingiausiu žaidėju.
Per penkias sužaistas rungtynes 24-erių centras pelnė 19,2 taško, atkovojo po 6 kamuolius ir rinko 23,6 naudingumo balo.
Per šią atkarpą „Tofas“ laimėjo trejas rungtynes.
Bursos TofasMarekas Blaževičius

