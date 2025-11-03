Konferencija
Vengrijoje – neregėtas skandalas: krepšininkas smogė sirgaliui

2025 m. lapkričio 3 d. 11:06
Savaitgalį Vengrijos aukščiausioje krepšinio lygoje užfiksuotas neregėtas incidentas – vienas iš žaidėjų smogė savo komandos fanui.
Vos vieną pergalę per šešerias rungtynes pasiekusi Zalaegersego „Zalakeramia ZTE“ komanda šeštadienį patyrė dar vieną nesėkmę, 83:90 namuose pralaimėdami Kapošvaro „Kometa-KVGY“ krepšininkams.
Po rungtynių vienas ZTE komandos atstovų Jericole'as Hellemsas nusprendė, kad žaidėjus engęs fanas turėtų būt nubaustas asmeniškai.
Trečiajame ir ketvirtajame kėliniuose sirgaliai itin aktyviai kritikavo žaidėjus, praneša „M4 Sport“. Po rungtynių tradiciškai ZTE komandos žaidėjai praeidami link rūbinės susimušė rankomis su fanais, tačiau netrukus užvirė konfliktas.
J. Hellemsas staiga smogė vienam sirgaliui. Šiam nuo smūgio nulėkė kepurė. Įsikišus apsaugai gynėjas greitai buvo atskirtas nuo sirgalių, tai padaryti padėjo ir komandos draugai.
„Tikiu, kad tai turėtų būti šventė, skirta susirinkti šeimoms ir gerai praleisti laiką. Žinoma, visi nori laimėti, laimėti svarbu, kartais nepasiseka, tačiau negalime nueiti iki to, kas nutiko po rungtynių“, – teigė laikinai pareigas einantis ZTE vyr. treneris Tamas Bencze.
J. Hellemsas, sezone rinkęs po 11,8 taško, 3,8 atkovoto kamuolio ir 11,5 naudingumo balo, tą patį vakarą buvo atleistas.
„Po šiandienos mačo prieš Kapošvaro komandą vienas mūsų žaidėjų Jericole'as Hellemsas trenkė fanui. Tai yra nesportiškas elgesys, kurio klubas negali pateisinti, todėl nuo šiandienos kontraktas su žaidėju yra nutraukiamas“, – pranešime skelbė klubas.
Kitądien klubas surado ir naują vyriausiąjį trenerį, sieksiantį pakelti klubą iš turnyrinės lentelės dugno.
