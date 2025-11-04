„Ryto“ treneris G. Žibėnas įvertino A. Gudaičio išsakytus žodžius apie Eurolygos klubų viliones

Trečiadienį „Rytas“ sieks revanšo už apmaudžią nesėkmę Heidelberge.
„Su nekantrumu laukiame rungtynių. Tai labiausiai neprognozuojama komanda – gali žaisti gerai arba gali sužaisti labai blogai. Tad pagrindiniu akcentu būsime mes patys. Norėsime žaisti kuo aukštesniu tempu tiek savoje, tiek ir svetimoje pusėse“, – tikino „Ryto“ treneris Giedrius Žibėnas.
Lietuvos trenerio vedama ekipa jau penkis metus iš eilės negali startuoti Čempionų lygoje dviem pergalėmis iš eilės. Po nesėkmės su vokiečiais, LKL vicečempionas vis dėlto užsiropštė į A grupės pirmąją vietą ir antrąjį ratą pradeda iš geriausios pozicijos.
Vilniečiai iki tol Čempionų lygoje buvo palaužę lenkų Varšuvos „Legia“ 93:85 ir graikų Patrų „Promitheas“ 98:79.
Abi pergales sostinės ekipa iškovojo savo aikštėje, tad lemiamas akistatas dėl pozicijos A grupėje jie žais išvykoje. Pirmąją vietą grupėje iškovojusi komanda iškart pateks į „Top 16“ etapą, o likusios antroje ir trečioje vietoje ekipos turės varžytis atkrintamuosiuose mačuose.
Savaitgalį vilniečiai LKL čempionate žaidė etatinį lyderių derbį ir nusileido Kauno „Žalgiriui“ 75:79, o „MLP Academics“ ekipa pirmadienį sužaidė akistatą Vokietijoje su Eurolygos klubu Miuncheno „Bayern“ ir krito 81:93.
Pirmoje akistatoje „Rytas“ sugebėjo nusileisti „Academics“ atstovams net ir po to, kai karaliavo po krepšiais, susirinkęs 43 kamuolius ir net 18 jų po varžovų „lenta“, o oponentams leidęs atsikovoti tik 36 kamuolius.
Tiesa, Lietuvos komanda pasižymėjo ir klaidomis, kurių padarė 17, o Heidelbergo komanda – 13. Tačiau šeimininkai sugebėjo perimti 11 kamuolių, tuo tarpu G.Žibėno krepšininkai – vos 6.
„Tai kažkokia labiausiai turnyre nenuspėjama ekipa – prieš Vurtsburgo klubą, kuris turi vos vieną pralaimėjimą Vokietijos čempione, jie laimi plius 35 taškais, po to žaidžia su Miunchenu – po dviejų kėlinių atsilieka minus trisdešimt, tačiau antroje akistatos dalyje laimi plius dvidešimt. Pas juos amerikietiški kalneliai, tad akcentuotis turime tik į save ir išvengti klaidų, kurias darėme pirmoje akistatoje su jais“, – kalbėjo „Ryto“ strategas.
– Šioje akistatoje nebus praėjusio mačo lyderio DJ Horne'o, kuris pelnė į „Ryto“ krepšį 33 taškus. Tai pliusas, kad jo nebus dvikovoje Vilniuje?, – buvo paklaustas G.Žibėnas.
– Geriausias rungtynės komanda sužaidė būtent tada, kai žaidė be DJ. Horne'o. Gal komanda konsoliduojasi, pasijautė svarbesnė. Tai nenuspėjama ekipa – ji keista: iškrenta lyderis, tačiau ji sužaidžia dar geriau. Nemanau, kad jis bus lemiamas faktorius.
– Ar po pralaimėjimo „Žalgiriui“ sakėte, kad atsirado savotiškas erzelis. Ar po dvikovos LKL buvo pokalbiai su žaidėjais?
– Toks rungtynės jau pamirštos. Buvo pokalbiai, bet tai, kokie pokalbiai vyksta, jie ir lieka po „Ryto“ arenos stogu.
– Pirmose rungtynėse su vokiečiais padarėte 17 klaidų. Ką dabar akcentuojate? Kuo pavojinga yra varžovė?
– Tose rungtynėse žaidėme tik trimis gynėjais ir buvo sunku įeiti į derinius. Sunku, nes gynyboje sunkai ir lėtai žaidėme. Buvo lėti sprendimai mūsų. Šiose rungtynėse turime išvengti tokių klaidų.
– Visi žaidėjai sveiki?
– Taip, visų statusas yra „sveiki žaidėjai“.
– Ar bus įtraukiami į puolimą aukštaūgiai, nes pirmoje akistatoje buvo su tuo bėdų?
– Mūsų visi žaidėjai bus vis labiau įtraukiami į žaidimą. Tačiau tos rungtynės buvo Heidelberge buvo prasčiausios per šį, o gal net ir per du sezonus. Blogai žaidėme ir būtina nuo tų rungtynių atsispirti. Norisi galingiau atsispirti, bet bent lėtai einame į priekį.
– Ar padeda „Twinsbet“ arena? Ar vis dėlto jums geriau žaisti mažesnėje savoje arenoje?
– Pasimatys per rezultatą. Žinau, kad fanai bus užsivedę. Kol kas didelio skirtumo nematau, ar žaisti „Ryto“ ar „Twinsbet“ arenoje. Bet tikiuosi pajusti su didesne sirgalių auditorija.
– „Žalgiris“ įveikė jus po Eurolygos dvigubos savaitės mačų, o jūs turėjote 8 dienų pertrauką. Sutinkate, kad tas ilgas laikas yra blogesnis faktorius nei tai, kad per savaitę reikia grumtis tris kartus?
– Kiekvienos rungtynės – nauja istorija. Pasikartosiu, kad jau tai buvusios ir užmirštos rungtynės. O dėlioti pliusus ir minusus yra ne mano darbas. Trenerių darbas yra derintis prie tvarkaraščio.
Viskas priklauso nuo to, kokios tai yra Eurolygos dvigubos savaitės rungtynės, kiek laiko žaidžia krepšininkai aikštėje. O mes galime išsimušti iš ritmo per tas 8 dienas prisigalvodami visokių taktikų, o tuomet žaidėjas gali pasimesti tuose labirintuose. Nesinori vertis į vingrybes.
– Ar trūksta sirgalių ekipai?
– Netrūksta jų energijos. Visada trūksta pačių sirgalių – jų gali būti šiek tiek daugiau.
– Artūras Gudaitis viešai jau tikina, kad jei gaus pasiūlymą iš Eurolygos klubo, tuomet vertins tą siūlymą labai rimtai. Kaip jūs vertinate tokį krepšininko požiūrį? Neramina tokie žodžiai?
– Tai kad jis turi atvirą kontraktą – tai jis taip ir sako. Mums jis sako, kad jam viskas tinka ir patinka. Manau, jei bet koks žaidėjas turi atvirą kontraktą, jis vertins naujus siūlymus. Jei ateis koks vau pasiūlymas, kodėl jo nepasvarstyti? Šiai dienai kažkokių indikacijų dėl A.Gudaičio mes neturime.
