Buvęs žalgirietis gulėjo ant mirties ribos – 10 dienų praleido ištiktas komos

33-ejų italas kovoja su kraujo vėžiu – leukemija. Rugsėjį krepšininkas paskelbė, kad buvo rastas donoras ir bus atlikta kaulų čiulpų persodinimo operacija.
Kaip praneša „La Lene“, A. Polonaros sveikatos būklė komplikavosi ir žaidėjas net 10 dienų dėl to turėjo praleisti komoje.
„Jis turi trombą, jo smegenims trūksta deguonies, jo šansas išgyventi labai žemas“, – italų televizijos paviešintame audio įraše kalba žaidėjo žmona Erika.
Visgi krepšininkui kovoje su mirtimi pavyko laimėti ir jo būklė stabilizavosi.
Pasak „La Giornata Tipo“, A. Polonara turėtų būti išrašytas iš ligoninės artimiausiomis dienomis.
Tai jau antroji vėžio diagnozė 2023-iaisiais „Žalgiryje“ žaidusiam krepšininkui. Prieš tai jis įveikė sėklidžių vėžį.
