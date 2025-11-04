Eurolygos klubą mįslingomis aplinkybėmis palikęs centras žais Rusijoje

Kaip praneša rusų žurnalistas Artiomas Komarovas, 25-erių 208 cm ūgio kroatas pasirašė sutartį su Sankt Peterburgo „Zenit“.
Oficialiai teigiama, kad kontraktas su „Baskonia“ buvo nutrauktas abipusiu sutikimu dėl asmeninių krepšininko priežasčių. Toks ėjimas nustebino tiek ekipos fanus, tiek ir krepšinio pasaulį, mat baskų klubas net ir su L. Šamaničiumi sudėtyje negalėjo pasigirti stipria centrų rotacija.
Per penkerias rungtynes Eurolygoje kroatas vidutiniškai pelnė po 7 taškus, atkovojo po 2,6 kamuolio ir rinko po 7,2 naudingumo balo.
Ispanijos ACB lygoje aukštaūgio skaičiai buvo kur kas geresni. Dvejose rungtynėse prieš Saragosos „Casademont“ ir Madrido „Real“ komandas L. Šamaničius rinko po 19 taškų, 4 atkovotus kamuolius ir net 24,5 naudingumo balo.