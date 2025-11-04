Eurolygos klubą mįslingomis aplinkybėmis palikęs centras žais Rusijoje

Žinios, kurios šviečia.
Eurolyga 2025
2025-10-30
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
96
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
59
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
92
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
99
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
86
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
77
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
86
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
70
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
„Valencia“
„Valencia“
80
BC Dubai
BC Dubai
78
Rungtynių statistika
2025-10-30
23:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
84
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
58
Rungtynių statistika
2025-10-31
21:00
„Monaco“
„Monaco“
92
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
84
Rungtynių statistika
2025-10-31
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
62
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
58
Rungtynių statistika
2025-10-31
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
86
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
75
Rungtynių statistika
2025-10-31
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
„Barcelona“
„Barcelona“
78
Rungtynių statistika
2025-11-05
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-06
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-11-06
21:00
BC Dubai
BC Dubai
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-06
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-11-06
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-06
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-07
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-11-07
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
„Valencia“
„Valencia“
2025-11-07
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-07
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
SportasKrepšinis

Eurolygos klubą mįslingomis aplinkybėmis palikęs centras žais Rusijoje

2025 m. lapkričio 4 d. 16:40
Lrytas.lt
Prieš porą savaičių mįslingomis aplinkybėmis staiga palikęs Tado Sedekerskio atstovaujamą Vitorijos „Baskonia“ klubą, centras Luka Šamaničius kelsis žaisti į Rusiją.
Kaip praneša rusų žurnalistas Artiomas Komarovas, 25-erių 208 cm ūgio kroatas pasirašė sutartį su Sankt Peterburgo „Zenit“.
Oficialiai teigiama, kad kontraktas su „Baskonia“ buvo nutrauktas abipusiu sutikimu dėl asmeninių krepšininko priežasčių. Toks ėjimas nustebino tiek ekipos fanus, tiek ir krepšinio pasaulį, mat baskų klubas net ir su L. Šamaničiumi sudėtyje negalėjo pasigirti stipria centrų rotacija.
Per penkerias rungtynes Eurolygoje kroatas vidutiniškai pelnė po 7 taškus, atkovojo po 2,6 kamuolio ir rinko po 7,2 naudingumo balo.
Ispanijos ACB lygoje aukštaūgio skaičiai buvo kur kas geresni. Dvejose rungtynėse prieš Saragosos „Casademont“ ir Madrido „Real“ komandas L. Šamaničius rinko po 19 taškų, 4 atkovotus kamuolius ir net 24,5 naudingumo balo.
Vitorijos BaskoniaSankt Peterburgo ZenitEurolyga

