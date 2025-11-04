Žinios, kurios šviečia.
SportasKrepšinis

Fantastiškai sezoną pradėjusiam Kauno „Žalgiriui“ – neįtikėtina superkompiuterio prognozė

2025 m. lapkričio 4 d. 07:14
Lrytas.lt
Įspūdingai spalio mėnesį Eurolygoje kovojęs Kauno „Žalgiris“ po pirmųjų aštuonerių sužaistų rungtynių savo kraityje turi net šešias pergales. Sunkiai sulaikomi Tomo Masiulio auklėtiniai jau žygiuoja tarp turnyro favoritų – rikiuojasi pirmoje-trečioje pozicijoje.
Fantastiškas Lietuvos čempionų žaidimas neprasprūdo pro akis ir prognozes sudarinėjančiam superkompiuteriui.
Prognozes iš 10 tūkst. simuliacijų atliekanti programa šį kartą įvertino Eurolygos komandų šansus reguliariojo sezono metu. Šioje prognozėje – itin palanki žinia Kauno „Žalgiriui“.
Žalgiriečių šansai patekti į Eurolygos įkrintamąsias šią akimirką yra vertinami net 98 proc.
Kad T.Masiulio auklėtiniai pateks tiesiai į atkrintamąsias varžybas jau po reguliariojo sezono kovų – tikimybė 92 proc.
Neįtikėtina prognozė ir dėl pozicijos lentelės stipriausiųjų ketverte – „Žalgiriui“ suteikiami net 82 proc., jog klubas reguliarųjį sezoną užbaigs stipriausiųjų ketverte.
Superkompiuteris mano, kad „Žalgiris“ šiame reguliariajame sezone turėtų iškovoti 27 pergales iš 38 rungtynių.
Vargu, ar tokios prognozės šią akimirką atrodo itin realios, bet juk tikėti verta, tiesa?
Artimiausias Eurolygos rungtynes Kauno „Žalgiris“ žais penktadienį, kai namuose priims „Valencia“ krepšininkus.
superkompiuterisKauno ŽalgirisEurolyga

