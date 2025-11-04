Lietkabelis ir toliau renka pralaimėjimus: po atkaklios kovos nusileista M. Jogėlos klubui

Tai jau penktasis panevėžiečių pralaimėjimas Europos taurėje iš eilės. „Lietkabelis“ triuškinamai pralaimėjo kovą dėl kamuolių (31 preiš 45) ir pataikė vos 5 tritaškius iš 23(21,7%), kai oponentai tritaškius mėtė žymiai taikliau (9/27, 33,3%).
Rezultatyviausias Panevėžio ekipoje buvo Michaelas Flowersas (3/5 dvit., 1/4 trit., 8/8 baud.), kurio sąskaitoje – 19 taškų, 4 atkovoti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai ir 27 naudingumo balai. 18 taškų, 6 atkovotus kamuolius ir 23 naudingumo balus pridėjo Augustine'as Rubitas.
Tuo tarpu Jamelas Morrisas užfiksavo dar vieną minusinį pasirodymą. Prieš porą savaičių -8 naudingumo balus surinkęs amerikietis susitikimą baigė su -2 balais, surinkęs 5 taškus, bet pataikęs vos 2 metimus iš 10.
Nugalėtojų ekipą į priekį vedė 21 tašką pelnęs, 13 pražangų išprovokavęs ir 31 naudingumo balą surinkęs Devante Jonesas. DJ Stewardas pridėjo 17 taškų, o lietuvio Mato Jogėlos sąskaitoje – 11 taškų (4/6 dvit., 1/5 trit.), 5 atkovoti kamuoliai, 4 išprovokuotos pražangos ir 13 naudingumo balų.
Rungtynes geriau pradėjo aikštelės šeiminkai, per pirmąsias kelias minutes susikūrę 9 taškų pranašumą (13:4). Nors „Lietkabelis“ atsilikimą sumažino iki 2 taškų (13:15), kėlinį sėkmingiau baigė Trento ekipa ir po pirmųjų 10 minučių komandas skyrė 7 taškai (22:15).
Panevėžiečių sunkumai puolime tęsėsi, o varžovai pamažu krovėsi pranašumą. Vos 31 tašką per 20 minučių įmetę N. Čanako auklėtiniai į ilgąją pertraukė žengė atsilikdami dviženkliu skirtumu (31:42).
Trečiojo kėlinio pirmojoje pusėje „Lietkabelis“ surengė spurtą 9:0 ir sumažino atsilikimą iki trijų taškų (42:45), o galiausiai rezultatą ir išlygino (47:47). Nuo to laiki apylygis rezultatas laikėsi tiek trečiajame, tiek ir ketvirtajame ketvirčiuose.
Likus kiek daugiau nei minutei iki rungtynių pabaigos Dovis Bičkauskis turėjo progą skirtumą sumažinti vos iki taško, tačiau jo visiškai laisvas tritaškis skriejo pro šalį, o likusį laiką Trento komanda išnaudojo kokybiškiau.
Su viena pergale ir penkiais pralaimėjimais „Lietkabelis“ Europos taurės B grupėje yra devintas iš dešimties komandų.