M. Grigonio klubas pratęsė sutartį su įžaidėju iki tol, kol jam sukaks 37-i

Eurolyga 2025
2025-10-30
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
96
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
59
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
92
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
99
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
86
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
77
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
86
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
70
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
„Valencia“
„Valencia“
80
BC Dubai
BC Dubai
78
Rungtynių statistika
2025-10-30
23:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
84
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
58
Rungtynių statistika
2025-10-31
21:00
„Monaco“
„Monaco“
92
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
84
Rungtynių statistika
2025-10-31
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
62
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
58
Rungtynių statistika
2025-10-31
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
86
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
75
Rungtynių statistika
2025-10-31
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
„Barcelona“
„Barcelona“
78
Rungtynių statistika
2025-11-05
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-06
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-11-06
21:00
BC Dubai
BC Dubai
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-06
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-11-06
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-06
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-07
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-11-07
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
„Valencia“
„Valencia“
2025-11-07
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-07
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
SportasKrepšinis

M. Grigonio klubas pratęsė sutartį su įžaidėju iki tol, kol jam sukaks 37-i

2025 m. lapkričio 4 d. 16:21
Lrytas.lt
Atėnų „Panathinaikos“ komanda išsaugojo vieną kertinių komandos žaidėjų dar metams.
Daugiau nuotraukų (3)
Pasak SDNA žurnalisto Vassilio Papatheodorou, Graikijos ekipa pratęsė sutartį su gynėju Kostu Slouku.
Naujoji sutartis galios iki 2026-27 m. sezono pabaigos. Tuomet graikų įžaidėjui jau bus 37-i.
Keturiskart Eurolygos čempionas ir 2024-ųjų Finalo ketverto MVP šį sezoną vidutiniškai renka po 8,1 taško, 5 rezultatyvius perdavimus ir 10,4 naudingumo balo per rungtynes.
K. Sloukas yra antras visų laikų Eurolygos lentelėje pagal per karjerą surinkus rezultatyvius perdavimus, ketvirtas pagal naudingumo balus ir aštuntas pagal taškus.
Kostas SloukasAtėnų PanathinaikosEurolyga

