M. Grigonio klubas pratęsė sutartį su įžaidėju iki tol, kol jam sukaks 37-i

Pasak SDNA žurnalisto Vassilio Papatheodorou, Graikijos ekipa pratęsė sutartį su gynėju Kostu Slouku.
Naujoji sutartis galios iki 2026-27 m. sezono pabaigos. Tuomet graikų įžaidėjui jau bus 37-i.
Keturiskart Eurolygos čempionas ir 2024-ųjų Finalo ketverto MVP šį sezoną vidutiniškai renka po 8,1 taško, 5 rezultatyvius perdavimus ir 10,4 naudingumo balo per rungtynes.
K. Sloukas yra antras visų laikų Eurolygos lentelėje pagal per karjerą surinkus rezultatyvius perdavimus, ketvirtas pagal naudingumo balus ir aštuntas pagal taškus.