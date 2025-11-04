NBA komandos savininkas paduotas į teismą dėl algų mokėjimų „po stalu“

Rugsėjo pradžioje paaiškėjus, kad „Clippers“ superžvaigždei Kawhi Leonardui net 28 miijonai JAV dolerių per sezoną buvo mokama per kitą įmonę „Aspiration“ (dabar – „Catona“). Žaidėjui daryti nereikėjo nieko, pinigai už pasirašytą sutartį tiesiog įkrisdavo į sąskaitą, teigia žurnalistas Pablo Torre, aktyviai prisidedantis ir prie pastaruoju metu iškilusio NBA lošimų skandalo tyrimo.
Kaip teigia „Front Office Sports“, ieškinys, kurį pateikė 11 „Aspiration“ investuotojų, buvo pateiktas dar liepos 9-ąją – du mėnesiai iki P. Torre paskelbtos krepšinio pasaulį nustebinusios žinios. S. Ballmerio vardas, iki tol tiesiogiai neminimas, buvo pridėtas į ieškinį tik šį pirmadienį.
„Toks sandėris tarnavo S. Ballmerio interesams gauti papildomų pinigų K. Leonardui, kad galėtų apeiti „algų kepurę“ ir apžaisti konkurentus pasirašydamas sutartį su komandos žvaigžde“, – teigiama ieškinyje.
Teigiama, kad S. Ballmeris išlaikė sunkiai besiverčiančią „Aspiration“ kompaniją, kad vėliau dalis tų pinigų galėtų būti pervesti K. Leonardui.
NBA taip pat yra pradėjusi vidinį „Clippers“ ir K. Leonardo darbinių santykių tyrimą.
Vienas iš tokių tyrimų buvusį Kasparo Jakučionio komandos draugą „Miami Heat“ gretose dėl sutartų lažybų buvo išteisinęs, tačiau prieš kelias savaites JAV Federalinis tyrimų biuras (FTB) sulaikė žaidėją ir pateikė įrodymus, kad šis simuliavo traumas, kad laimėtų papildomų pinigų iš lošimų.
Tą pačią dieną buvo sulaikytas ir „Portland Trail Blazers“ vyr. treneris Chauncey Billupsas, kaip teigiama, dalyvavęs nelegaliuose pokerio turnyruose, kuriuos rėmė mafija ir kuriuose buvo išvilioti milijonai iš nieko nenutuokiančių žmonių. Prie tokių pokerio turnyrų taip minimi ir NBA legendos Kevino Garnetto ir dabartinio „Clippers“ vyr. trenerio Tyronno Lue vardai.
