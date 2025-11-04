NBA – lietuviška kaktomuša: J. Valančiūnas „dalino blokus“ D. Saboniui

JV atstovaujama „Denver Nuggets“ (4/2) namuose priėmė ir įveikė „Sacramento Kings“, kurios garbę gina D.Sabonis. „Nuggets“ laimėjo rungtynes 130:124 (39:30, 33:33, 32:30, 26:31).
D.Sabonis už J.Valančiūną šiame susitikime buvo ryškesnis, bet Lietuvos rinktinės kapitonas Sabą „pavaišino“ net dviem blokuotais metimais.
D.Sabonis per 37 aikštėje praleistas minutes įmetė 13 taškų (5/10 dvit., 3/4 baud.), atkovojo 17 kamuolių ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.
Tuo metu J.Valančiūnas per 12 minučių pelnė 8 taškus (4/4 dvit., 0/1 trit.), atkovojo 3 kamuolius ir blokavo 2 (abu D.Sabonio) metimus.
Nugalėtojus į pergalę vedė fantastiškai žaidęs Nikola Jokičius.
Serbijos krepšinio žvaigždė pasižymėjo 34 taškais, 7 atkovotais kamuoliais bei net 14 rezultatyvių perdavimų.
Rungtynių metu serbas pasižymėjo ir "aštriu" perdavimu, kurį pajuto D.Sabonis - kamuolys tiesiog praskrodė Lietuvos žaidėjo plaukus.
„Denver Nuggets“: Nikola Jokičius 34, Christianas Braunas 21, Aaronas Gordonas 20, Jamalas Murray 15.
„Sacramento Kings“: Russellas Westbrookas 26, DeMaras DeRozanas 19, Dennisas Schroderis 18, Zachas LaVine'as 15.
Jonas ValančiūnasDomantas SabonisSacramento Kings
Rodyti daugiau žymių