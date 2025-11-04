R. Kurtinaitis atskleidė, ko tikisi atrankos lange ir kaip rinksis rinktinės žaidėjus

Lapkričio 27 d. Lietuva išvykos rungtynėse turėtų susitikti su Didžiosios Britanijos krepšininkais, o lapkričio 30 d. Klaipėdos arenoje R. Kurtinaičio auklėtiniai priims Italijos nacionalinę komandą.
Šiuo metu pirmosios rungtynės su D. Britanija skendi nežinioje, nes FIBA spalio 14 d. suspendavo šios šalies krepšinio federaciją ir uždraudė jai dalyvauti tarptautinėse varžybose. Jeigu rungtynės neįvyktų, Lietuvai būtų įskaityta techninė pergalė 20:0.
Tiesa, tikimasi, kad FIBA ir D. Britanijos federacijai pavyks rasti sprendimą ir Londone rungtynės įvyks. To paties tikisi ir tinklalaidėje „Lietuvos krepšinio pulsas“ apsilankęs R. Kurtinaitis:
„Tikrai būtų malonu. Kauno „Žalgiris“ taip pat neseniai žaidė Londone ir salė buvo pilna lietuvių. Man atrodo, kad visiems D. Britanijoje gyvenantiems lietuviams būtų įdomu gyvai pamatyti Lietuvos rinktinę. Tikiuosi, kad britų federacija susitvarkys tuos reikalus ir galėsime sužaisti rungtynes. Jeigu jiems tik pavyks tuos reikalus išspręsti, labai kviečiu visus atvykti ir palaikyti mus.“
Jeigu šių rungtynių likimas turėtų išsispręsti artimiausiu metu, tai lapkričio 30 d. rungtynės Klaipėdos „Švyturio“ arenoje su Italijos rinktine tikrai įvyks.
Italijos rinktinei vadovaus naujasis treneris Luka Banchi. Prieš tai Italijos strategas sėkmingai darbavosi su Latvijos rinktine.
Būtent R. Kurtinaičio vadovaujama Lietuvos rinktinė praėjusio Europos čempionato aštuntfinalyje 88:79 nugalėjo L. Banchi treniruotą Latvijos rinktinę ir eliminavo šeimininkus iš tolimesnių kovų Rygoje.
Kalbėdamas apie L. Banchi ir Italijos rinktinę R. Kurtinaitis sakė:
„Luka Banchi, kaip trenerį, žinau pakankamai gerai. Esame pažįstami ir asmeniškai. Galiu pasakyti, kad tai – labai aukštos klasės treneris. Dėl būsimos jų sudėties negaliu nieko pasakyti, bet italai, turbūt, turi tas pačias problemas kaip ir mes. Italų krepšininkai taip pat žaidžia Eurolygoje ir NBA ir jų FIBA languose paprastai nebūna. Aš žinau tik viena – jie norės būti geresni negu buvo prieš tai. Būtent dėl to jie pakeitė trenerį, nes su Gianmarco Pozzecco jie reikiamo rezultato neišgavo. Žinome, kad italų krepšinis geras, lyga gera ir kas bežaistų, turėsime su jais bėdų.“
R. Kurtinaitis taip pat užsiminė, kad šiame Pasaulio atrankos lange galime išvysti ir naujų veidų:
„Esu šalininkas to, kad jauniems ir perspektyviems žaidėjams reikia duoti šansą. Gal mes kartais laukiame per ilgai, kokius 3–5 metus, kol jie atsiskleis, bet jiems tą šansą reikia duoti anksčiau. Bet mes nesame ta komanda, kuri susirenka šiaip pažaisti. Mes ta komanda, kuri nori patekti į pasaulio čempionatą. Yra tam tikrų komplikuojančių momentų, kai tu negali rizikuoti ir atskleidinėti vieną ar kitą žaidėją aukodamas komandos rezultatą, todėl tuos dalykus mums reiks susidėlioti. Manyčiau, kad bus naujų veidų ir duosime jiems šansą, atsižvelgdami į galimybes.“
