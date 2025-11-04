Užtildė visą varžovų areną – G. Antetokounmpo smeigė pergalingą metimą su sirena

„Bucks“ laimėjo rungtynes 117:115 (31:22, 25:31, 28:24, 33:38), o mačo herojumi tapo būtent G.Antetokounmpo.
Tiksint paskutinėms ketvirtojo kėlinio sekundėms iš švieslentėje degant lygiam rezultatui Graikijos krepšinio pažiba nepabijojo atsakomybės ir pataikė pergalingu tapusį dvitaškį su sirena.
Viso G.Antetokounmpo rungtynes užbaigė su 33 taškais (13/19 dvit., 1/2 trit., 4/9 baud.), o prie jų pridėjo 13 atkovotų kamuolių ir 5 rezultatyvius perdavimus.
Svečių nuo pralaimėjimo neišgelbėjo 32 Pasvalio Siakamo taškai. Jis taip pat atliko 8 rezultatyvius perdavimus.
„Indiana Pacers“: Pascalis Siakamas 32, Isaiah Jacksonas 21, Jarace'as Walkeris 18, Aaronas Nesmithas 17.
„Milawukee Bucks“: Giannis Antetokounmpo 33, Kyle'as Kuzma 15, AJ Greenas 13, Gary Trentas 11.
Giannis AntetokounmpoMilwaukee BucksIndiana Pacers
Rodyti daugiau žymių