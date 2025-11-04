Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
SportasKrepšinis

Užtildė visą varžovų areną – G. Antetokounmpo smeigė pergalingą metimą su sirena

2025 m. lapkričio 4 d. 08:05
Lrytas.lt
Itin saldžią pergalę naktį iš pirmadienio į antradienį vykusiose NBA rungtynėse nuskynė „Milwaukee Bucks“ (5/2) klubas. Giannio Antetokounmpo į priekį vedama ekipa paskutiniu sekundžių dramoje palaužė „Indiana Pacers“ (1/6) krepšininkus.
Daugiau nuotraukų (1)
„Bucks“ laimėjo rungtynes 117:115 (31:22, 25:31, 28:24, 33:38), o mačo herojumi tapo būtent G.Antetokounmpo.
Tiksint paskutinėms ketvirtojo kėlinio sekundėms iš švieslentėje degant lygiam rezultatui Graikijos krepšinio pažiba nepabijojo atsakomybės ir pataikė pergalingu tapusį dvitaškį su sirena.
Viso G.Antetokounmpo rungtynes užbaigė su 33 taškais (13/19 dvit., 1/2 trit., 4/9 baud.), o prie jų pridėjo 13 atkovotų kamuolių ir 5 rezultatyvius perdavimus.
Svečių nuo pralaimėjimo neišgelbėjo 32 Pasvalio Siakamo taškai. Jis taip pat atliko 8 rezultatyvius perdavimus.
„Indiana Pacers“: Pascalis Siakamas 32, Isaiah Jacksonas 21, Jarace'as Walkeris 18, Aaronas Nesmithas 17.
„Milawukee Bucks“: Giannis Antetokounmpo 33, Kyle'as Kuzma 15, AJ Greenas 13, Gary Trentas 11.
Giannis AntetokounmpoMilwaukee BucksIndiana Pacers
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.