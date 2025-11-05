Konferencija
„Kibirkštis“ Europos taurėje Kosovo klubą sumalė 49 taškų skirtumu

2025 m. lapkričio 5 d. 22:48
Lrytas.lt
Moterų Europos taurės turnyre įspūdingą pergalę trečiadienį iškovojo Vilniaus „Kibirkštis“. Lietuvės F grupėje išvykoje net 111:62 (33:17, 25:22, 26:17, 27:6) sudaužė autsaiderę Kosovo Pejos „KBF Peja 03“ ekipą.
Tai buvo jau trečioji vilniečių sėkmė ir ji žengia antroje grupės vietoje, o pirmauja visus penkis laimėjimus turinti vokiečių Kelterno „Rutronik Stars“.
„Kibirkštis“ jau pirmame kėlinyje išsprendė visus klausimus – pirmavo 33:17, o trečiame kėlinyje įgijo solidžią persvarą 88:56.
Galingai šią dvikovą sužaidė Kamilė Nacickaitė-Van der Horst, per 23 minutes surinkusi 25 taškus (1/1 dvitaškių, 6/12 tritaškių, 5/6 baudų metimų), 7 atkovotus ir 2 perimtus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, bloką, pražangą bei 30 naudingumo balų.
13 taškų prie pergalės pridėjo Daugilė Ūsė (10 atk. kam.), 12 – Giedrė Labuckienė (9 atk. kam., 5 rez. perd.), po 11 – Sintija Aukštikalnytė (7 atk. kam.) ir Japreece Monet Dean (9 rez. perd.), po 10 – Zarielle Green (5 atk. kam., 2/7 tritaškių) bei Gabija Meškonytė.
Šeimininkėms 26 taškus atnešė Dazia Lawrence (5/10 tritaškių), 11 – Jacaira Allen
Antrąją vietą grupėje ir kelialapį į atkrintamąsias kovas jau užsitikrinusi „Kibirkštis“ F grupėje finišuos namų maču prieš vieną laimėjimą turinčią Chomutovo „Levhartice“.
