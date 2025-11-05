Konferencija
SportasKrepšinis

„Neptūnas“ siekia trečiosios iš eilės pergalės Europos taurėje: kovoja su ispanų BAXI

2025 m. lapkričio 5 d. 18:52
Lrytas.lt
Tiesiogiai
Europos taurės turnyre Klaipėdos „Neptūno“ krepšininkai siekia pratęsti pergalių seriją A grupėje. Trečiadienį klaipėdiečiai namie kovoja su ispanų Manresos BAXI ekipa.
„Neptūnas“ galingiau pradėjo mačą, iškart pirmavo 17:12, o po dešimties minučių jau buvo susikrovęs dviženklę persvarą – 27:17.
Antrame kėlinyje katalonai sumažino 4 min. skirtumą iki 31:36, o laikytis priekyje po kelių minučių – 42:37 – padėjo Klaipėdos legionierius Jamesas Karnikas, kuris jau buvo įmetęs 14 taškų.
Ber susidėlioję savo žaidimą, klaipėdiečiai galingai smogė svečiams atitrūko ir po dviejų kėlinių pirmavo solidžia persvara – 58:44.
Katalonų klubas turi 3 laimėjimus per penkis turus: trijų pergalių seriją praėjusią savaitę nutraukė A lygos lyderis Stambulo „Bahcesehir“ atstovai, nugalėję šeimininkus 81:67.
Tuo tarpu po po trijų pralaimėjimų „Neptūnas“ per dvi savaites iškovojo su laimėjimus: pradžioje nurungė namie autsaiderį Hamburgo „Veolia“ 97:88, o po to išvykoje ir Liublianos „Olimpia“ 94:91.
Klaipėdos NeptūnasManresaEuropos taurė

