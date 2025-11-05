„Šiaulių“ klubas atsisveikino su J. Brownu

Tarpsezoniu komandą papildęs aukštaūgis Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia „Bettson“, per 8 susitikimus aikštėje praleisdavo po 16 minučių.
Per šį laiką krepšininkas rinko 6,4 taško, 3,3 atkovoto kamuolio, 0,5 rezultatyvaus perdavimo ir 5,1 naudingumo balo vidurkius.
Citadele Karaliaus Mindaugo taurėje J.Browno rodikliai buvo kiek ryškesni – 7,8 taško, 4 atkovoti kamuoliai ir 8,5 efektyvumo balo per 4 mačus.
Dariaus Songailos vadovaujama komanda šalies pirmenybėse su 4 pergalėmis užima 5 vietą, o taurės varžybų grupių etape su 2 laimėjimais dalijasi 2–4 pozicijomis.
Trečiadienį „Šiauliai“ stos į KMT kovą, kai išvykoje susitiks su „Gargždais“, o kitą savaitę savo tvirtovėje priims du varžovus – „Jonavą“ (lapkričio 12-ąją) ir Vilniaus „Rytą“ (lapkričio 15-ąją).