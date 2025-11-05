Eurolygos vadovą P. Motiejūną erzina NBA: kad ir ką siūlome, jie nedaro nieko

Žinios, kurios šviečia.
Eurolyga 2025
2025-10-31
21:00
„Monaco“
„Monaco“
92
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
84
Rungtynių statistika
2025-10-31
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
62
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
58
Rungtynių statistika
2025-10-31
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
86
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
75
Rungtynių statistika
2025-10-31
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
„Barcelona“
„Barcelona“
78
Rungtynių statistika
2025-11-05
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-06
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-11-06
21:00
BC Dubai
BC Dubai
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-06
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-11-06
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-06
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-07
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-11-07
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
„Valencia“
„Valencia“
2025-11-07
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-07
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-11
19:00
BC Dubai
BC Dubai
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-11-11
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-11-11
22:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-11
22:30
„Valencia“
„Valencia“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-11
22:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-11-11
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-11
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
SportasKrepšinis

Eurolygos vadovą P. Motiejūną erzina NBA: kad ir ką siūlome, jie nedaro nieko

2025 m. lapkričio 5 d. 14:06
Lrytas.lt
Viena didžiausių krepšinio temų Europoje pastaruoju metu yra galimas NBA lygos Senajame žemyne atsiradimas. Bandant susitarti dėl krepšinio likimo Eurolygos vykdomasis direktorius Paulius Motiejūnas vis labiau tampa nepatenkintas partnerių iš už Atlanto veiksmais.
Daugiau nuotraukų (10)
Interviu Juanui Morenillai iš „El Pais“ kaunietis teigė, kad progreso padaryta nėra visiškai jokio.
„Vis dar kalbamės su NBA. Susitiksime ir kalbėsimės ir vėl. Bet yra daug nervinimosi, nes kad ir ką pasiūlome, jie nėra pasiryžę žengti jokių žingsnių pirmyn. Net jei sakau, kad kalbamės, nėra daug progreso, nes jie vadovaujasi savo planu“, – teigė buvęs Kauno „Žalgirio“ vadovas.
„NBA sako, kad pradės savo lygą, kalba apie miestus, komandas... Mūsų požiūriu, tai nėra teisingas kelias. Esame toli nuo bet kokio susitarimo, todėl koncentruojamės į save, į augimą. Nesižvalgysime per petį, kol jie ką nors padarys. Eurolyga labai gerai veikia jau 26 metus.“
Paklaustas, ar NBA atėjimą į Europą būtų naudingas, P. Motiejūnas pernelyg žodžių nesirankiojo.
„Tai, kaip jie viską pristato, būtų blogos naujienos. Mums nereikia dar vienos lygos. Jau dabar turime keturias, šita būtų penkta. Su teisingu požiūriu ji galėtų pagelbėti, bet jeigu viskas tęsis taip ir toliau, NBA Europos krepšiniui padarys tik žalos“, – teigė jis.
Neseniai pasirodė informaciją, kad tiek „Barcelona“, tiek ir Madrido „Real“ rimtai svarsto galimybę palikti Eurolygą ir prisijungti prie „NBA Europe“ projekto, prieš tai metus žaisdami FIBA Čempionų lygoje.
P. Motiejūnas nepaneigė šios informacijos.
„Tai yra jų pasirinkimas. Girdėjau gandus, kad jie turėtų susimokėti 500 milijonų dydžio licencijos mokestį. Sunku suprasti“, – sakė Eurolygos vadovas.
Paulius MotiejūnasNBAMadrido Real
Rodyti daugiau žymių

