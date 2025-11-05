Eurolygos vadovą P. Motiejūną erzina NBA: kad ir ką siūlome, jie nedaro nieko

Interviu Juanui Morenillai iš „El Pais“ kaunietis teigė, kad progreso padaryta nėra visiškai jokio.
„Vis dar kalbamės su NBA. Susitiksime ir kalbėsimės ir vėl. Bet yra daug nervinimosi, nes kad ir ką pasiūlome, jie nėra pasiryžę žengti jokių žingsnių pirmyn. Net jei sakau, kad kalbamės, nėra daug progreso, nes jie vadovaujasi savo planu“, – teigė buvęs Kauno „Žalgirio“ vadovas.
„NBA sako, kad pradės savo lygą, kalba apie miestus, komandas... Mūsų požiūriu, tai nėra teisingas kelias. Esame toli nuo bet kokio susitarimo, todėl koncentruojamės į save, į augimą. Nesižvalgysime per petį, kol jie ką nors padarys. Eurolyga labai gerai veikia jau 26 metus.“
Paklaustas, ar NBA atėjimą į Europą būtų naudingas, P. Motiejūnas pernelyg žodžių nesirankiojo.
„Tai, kaip jie viską pristato, būtų blogos naujienos. Mums nereikia dar vienos lygos. Jau dabar turime keturias, šita būtų penkta. Su teisingu požiūriu ji galėtų pagelbėti, bet jeigu viskas tęsis taip ir toliau, NBA Europos krepšiniui padarys tik žalos“, – teigė jis.
Neseniai pasirodė informaciją, kad tiek „Barcelona“, tiek ir Madrido „Real“ rimtai svarsto galimybę palikti Eurolygą ir prisijungti prie „NBA Europe“ projekto, prieš tai metus žaisdami FIBA Čempionų lygoje.
P. Motiejūnas nepaneigė šios informacijos.
„Tai yra jų pasirinkimas. Girdėjau gandus, kad jie turėtų susimokėti 500 milijonų dydžio licencijos mokestį. Sunku suprasti“, – sakė Eurolygos vadovas.
