FIBA Čempionų lygoje – revanšo nuotaikos: „Rytas“ siekia smogti atgal „MLP Academics“

Lietuvos trenerio vedama ekipa jau penkis metus iš eilės negali startuoti Čempionų lygoje dviem pergalėmis iš eilės. Po nesėkmės su vokiečiais, LKL vicečempionas vis dėlto užsiropštė į A grupės pirmąją vietą ir antrąjį ratą pradėjo iš geriausios pozicijos.
Vilniečiai iki tol Čempionų lygoje buvo palaužę lenkų Varšuvos „Legia“ 93:85 ir graikų Patrų „Promitheas“ 98:79.
Abi pergales sostinės ekipa iškovojo savo aikštėje, tad lemiamas akistatas dėl pozicijos A grupėje jie žais išvykoje. Pirmąją vietą grupėje iškovojusi komanda iškart pateks į „Top 16“ etapą, o likusios antroje ir trečioje vietoje ekipos turės varžytis atkrintamuosiuose mačuose.
Savaitgalį vilniečiai LKL čempionate žaidė etatinį lyderių derbį ir nusileido Kauno „Žalgiriui“ 75:79, o „MLP Academics“ ekipa pirmadienį sužaidė akistatą Vokietijoje su Eurolygos klubu Miuncheno „Bayern“ ir krito 81:93.
Pirmoje akistatoje „Rytas“ sugebėjo nusileisti „Academics“ atstovams net ir po to, kai karaliavo po krepšiais, susirinkęs 43 kamuolius ir net 18 jų po varžovų „lenta“, o oponentams leidęs atsikovoti tik 36 kamuolius.
Tiesa, Lietuvos komanda pasižymėjo ir klaidomis, kurių padarė 17, o Heidelbergo komanda – 13. Tačiau šeimininkai sugebėjo perimti 11 kamuolių, tuo tarpu G.Žibėno krepšininkai – vos 6.