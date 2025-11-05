FIBA Čempionų lygos komandos savininkui – didžiulis ieškinys, šis grasina susidoroti

Trapanio miesto valdžia iškėlė bylą, kuria siekiama atgauti 111 tūkstančių eurų nesumokėtų mokesčių už futbolo stadiono veiklą, kuriame žaidžia to paties V. Antonini valdomas klubas.
Antradienį paskelbus šią žinią netrukus sureagavo ir pats verslininkas, savo asmeniniame puslapyje besididžiuojantis savo draugyste su Diego Maradona.
V. Antonini surengė tiesioginę transliaciją, kurioje į šuns dienas išdėjo vietinę valdžią, kur pareiškė, kad mokesčių nemokėti sieks tai pateisindamas stadiono renovacija, ir pažadėjo pateikti 5 milijonų eurų vertės ieškinį. „Tai nėra grasinimas, o tik įsipareigojimas. Mes nebūsime įkaitais“, – teigė jis.
Čempionų lygos D grupėje per trejas rungtynes „Shark“ pasiekė vieną pergalę. Tuo tarpu grupėje pirmauja Roko Giedraičio atstovaujama Tenerifės „La Laguna“ ekipa, kol kas žengianti be pralaimėjimų.