Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
SportasKrepšinis

FIBA Čempionų lygos komandos savininkui – didžiulis ieškinys, šis grasina susidoroti

2025 m. lapkričio 5 d. 09:56
Lrytas.lt
FIBA Čempionų lygoje žaidžiančio Trapanio „Shark“ klubo savininkui Valerio Antonini – bėdos savame mieste.
Daugiau nuotraukų (4)
Trapanio miesto valdžia iškėlė bylą, kuria siekiama atgauti 111 tūkstančių eurų nesumokėtų mokesčių už futbolo stadiono veiklą, kuriame žaidžia to paties V. Antonini valdomas klubas.
Antradienį paskelbus šią žinią netrukus sureagavo ir pats verslininkas, savo asmeniniame puslapyje besididžiuojantis savo draugyste su Diego Maradona.
V. Antonini surengė tiesioginę transliaciją, kurioje į šuns dienas išdėjo vietinę valdžią, kur pareiškė, kad mokesčių nemokėti sieks tai pateisindamas stadiono renovacija, ir pažadėjo pateikti 5 milijonų eurų vertės ieškinį. „Tai nėra grasinimas, o tik įsipareigojimas. Mes nebūsime įkaitais“, – teigė jis.
Čempionų lygos D grupėje per trejas rungtynes „Shark“ pasiekė vieną pergalę. Tuo tarpu grupėje pirmauja Roko Giedraičio atstovaujama Tenerifės „La Laguna“ ekipa, kol kas žengianti be pralaimėjimų.
FIBA Čempionų lyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.