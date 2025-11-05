Lietuviškumo testas N.Williamsui-Gossui: ar lietuviai ploja nusileidus lėktuvui?

Krepšininko susitikimo metu laukė daug netikėtų renginio eigos posūkių – nuo žmonos ar buvusių-esamų komandos draugų vaizdo klausimų iki žaidimų reikalaujančių nuoširdų ar greitų atsakymų.
Pokalbio pradžioje, jau daugiau nei du mėnesius Lietuvoje žaidžiantis amerikietis patikrino savo žinias apie tai, kaip gerai pažįsta lietuvių būdą. R.Kazlauskas vardino 10 situacijų, iš kurių N.Williamsas-Gossas turėjo pasakyti, ar jos tinka lietuviams apibūdinti.
Žalgirietis iškart sutiko su teiginiu, kad krepšinis Lietuvoje – antra religija.
„Lankiau Gonzagos universitetą, kur susipažinau su Domantu Saboniu. Jis mane ir supažindino su lietuvišku krepšiniu. Tikriausiai nėra ir geresnio žmogaus sužinoti tokius dalykus. Nuo to ir žinojau apie Lietuvą ir krepšinį, o žinojimas tik sustiprėjo atvykus žaisti į Europą“, – pasakojo amerikietis.
N.Williamsas-Gossas nemirktelėjęs nepritarė teiginiui, kad lietuviai vienas kitą pasitinka šiltais apsikabinimais. Be to, krepšininkas įtarė, kad tikriausiai lietuviai gal ir nepasisveikins su tavimi gatvėje, bet padės patekus į bėdą.
„Taip, sakyčiau Lietuvoje sutikau žmonių, kurie galbūt labai šiltai su tavimi ir nepasisveikins, bet padės tau, jeigu tik reikės pagalbos“, – aiškino žaidėjas.
Nigelas nežinojo, ką atsakyti į teiginį, kuris teigė, kad „nusileidus lėktuvui, lietuviai ploja“. Renginį stebėję žiūrovai sufleravo amerikiečiui sakyti neigiamą atsakymą.
Patirties žaidžiant su krepšininkais iš Lietuvos turintis Nigelas pasirinko atsakyti „ne“ į teiginį, kad „kai lietuviai išeina į miestą, jie išeina tik vienam gėrimui“.
„Girdėjau istorijų iš dabartinių ar buvusių komandos draugų, tad žinau, kaip atsakyti į šitą teiginį“, – šypsojosi N.Williamsas-Gossas.
Visą pokalbį, kuriame žaidėjas pasakojo apie savo karjerą bei reagavo į netikėtus pokalbio vingius, jau gali pamatyti visi „Žalgiris Insider“ nariai.