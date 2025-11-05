M. Buzelio klubui pergalę atnešė centro tritaškis paskutinę sekundę

„Bulls“ (6-1) namie 113:111 (27:45, 29:30, 28:20, 29:16) įveikė iki tol tik vieną pralaimėjimą patyrusius „Philadelphia 76ers“ (5-2) krepšininkus.
Pergalingas dviejų taškų skirtumas – didžiausias Čikagos klubo visame mače. Tuo tarpu Filadelfijos ekipa antrajame kėlinyje pirmavo net 24 taškų persvara.
Likus kiek daugiau nei 4 minutėms „buliai“ dar atsiliko 7 taškų skirtumu (104:111), tačiau per likusį laiką nepraleido nė taško, o likus vos 3,2 sekundės pergalingą dūrį smeigė N. Vučevičius.
Rezultatyviausias „Bulls“ gretose buvo Joshas Giddey, surinkęs 29 tašku, 15 atkovotų kamuolių ir 12 rezultatyvių perdavimų, iš kurių vienas – lemiamą tritaškį įmetusiam N. Vučevičiui.
Tuo tarpu M. Buzelis rungtynes baigė su 10 taškų (2/7 dvit., 2/4 trit., 2/2 baud.), 5 atkovotais kamuoliais, 2 blokais ir 2 klaidomis savo sąskaitoje.
„76ers“ į priekį vedė 39 taškus įmetęs Tyrese'as Maxey, 20 pridėjo Joelis Embiidas.
Mantas BuzelisNikola VučevičiusChicago Bulls
