NBA legendai – unikali bausmė: teismas skyrė šimtatūkstantinę baudą už ištrintas telefono žinutes

61-erių vyras buvo nubaustas 642 tūkstančių JAV dolerių bauda už tai, kad telefone neišsaugojo žinučių, kurios būtų buvusios panaudotos teisminiame procese, kuriame jis pats į teismą padavė legendinę „Madison Square Garden“ areną.
2017-aisiais „New York Knicks“ legenda tituluojamas C. Oakley NBA rungtynių metu buvo išvarytas iš arenos. 19 metų stipriausioje pasaulio krepšinio lygoje praleidęs vyras siekia prisiteisti pinigų, arenos darbuotojus kaltindamas užpuolimu. Tuo pačiu metu „Madison Square Garden“ atstovai norėjo iš vyro išreikalauti 1,5 miljono JAV dolerių.
C. Oakley teigia žinučių neišsaugojęs, nes keitė telefoną. Teisėja tuo tarpu teigia, kad jis jau anksčiau buvo keitęs telefonus ir tada žinutes išsaugoti sugebėjo, ir aiškina, kad šioje situacijoje buvo pasielgta piktavališkai.
Buvęs krepšininkas ketina skųsti sprendimą.
C. Oakley per savo karjerą pagarsėjo itin grubiu žaidimo stiliumi. Per savo karjerą jis šešis sezonus vidutiniškai rinko dvigubus dublius, o 1994-aisiais buvo išrinktas į „Visų žvaigždžių“ rungtynes.
Per 19 sezonų NBA C. Oakley 10 iš jų praleido „Knicks“ komandoje, keturis – „Chicago Bulls“, tris – „Toronto Raptors“ ekipoje, o karjeros pabaigoje po sezoną žaidė „Washington Wizards“ ir „Houston Rockets“.