Po mačo – G. Žibėno žiežirbos su varžovų treneriais: „Priėmėme asmeniškai“

Vilniaus „Rytas“ (3/1) išlieka pergalingame FIBA Čempionų lygos kelyje. Giedriaus Žibėno auklėtiniai trečiadienį tiesiog nepasigailėjo varžovų ir nušlavė juos 116:90.
„Labai laukėme šių rungtynių, esame laimingi dėl pergalės. Turėjome 99 atakas, tad tempas buvo tikrai aukštas. Klaidų žaidžiant tokiu tempu visada pasitaiko, bet dominavome po lenta, sėkmingai dalinome minutes.
Turime daug ką patobulinti, bet darbas dar nebaigtas. Mūsų laukia dar dvejos rungtynės ir tos rungtynės bus žaidžiamos išvykoje“, – po pergalės kalbėjo G.Žibėnas.
Tai buvo tarsi savotiškas kerštas už antrajame ture Vokietijoje patirtą netikėtą pralaimėjimą (83:92).
Vis dėlto ne viskas „Ryto“ žaidime trečiadienį buvo tobula – kaip jau įprasta, vilniečiai vėl susidūrė su problemomis gynyboje. 90 praleistų taškų toli gražu nebuvo labiausiai G.Žibėną „džiuginusi“ statistikos eilutė.
Problemų „Rytas“ turėjo ir su klaidomis – vien per pirmąją rungtynių pusę Lietuvos vicečempionai prarado net 13 kamuolių. Bet net ir tai nesutrukdė „Rytui“ trečiadienį dominuoti namų arenoje.
„Norėjome nulaužti rungtynes per pirmas 10–12 minučių, bet taip nevyksta. Nebuvome kantrūs, pridarėme vaikiškų klaidų, bet vėliau nusiraminome ir po pertraukos buvome geresni žaisdami su kamuoliu“, – samprotavo specialistas.
Nugalėtojus į pergalę vedė tiesiog fenomenalias rungtynes sužaidęs Jerrickas Hardingas.
Vos 19 minučių aikštėje praleidęs gynėjas per jas įmetė net 30 taškų ir surinko 26 naudingumo balus.
Apskritai, visi aikštėje pasirodę „Ryto“ krepšininkai „neiškrito iš vaizdo“ – net ir įprastai sunkiai vietą aikštėje randantis Jordanas Walkeris šį kartą mieliau dalinosi kamuoliu nei pats metė į krepšį (atliko 7 rezultatyvius perdavimus).
Pergalė prieš „MLP Academics“ klubą tapo ir savotiška „Ryto“ reabilitacija po sekmadienį patirto pralaimėjimo principiniam varžovui Kauno „Žalgiriui“.
Pasibaigus rungtynėms G.Žibėnas šiek tiek „pasikibirkščiavo“ su varžovų treneriu bei jo asistentais. Kas įvyko minėto momento metu?
„Nieko neįvyko (šypsosi). Čia priėmėme asmeniškai tas tris savaites atgal. Pagal mus nebuvo garbingo žaidimo iš varžovų pusės pirmose tarpusavio rungtynėse“, – kalbėjo „Ryto“ strategas.
Artimiausias FIBA Čempionų lygos rungtynes „Rytas“ žais lapkričio 18-ąją išvykoje prieš Varšuvos „Legia“.
Kiek vėliau lauks FIBA rinktinių langas, kuriame į rinktinę turėtų išvykti net penki „Ryto“ krepšininkai. Tai trečiadienį po mačo patvirtino G.Žibėnas.