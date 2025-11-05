Žinios, kurios šviečia.
SportasKrepšinis

Prieš Eurolygos dvikovą – protestai dėl dalyvaujančių komandų

2025 m. lapkričio 5 d. 15:14
Lrytas.lt
Devintasis Eurolygos turas prasidės jau šį vakarą, o viena iš ture suplanuotų dvikovų įvyks šalyje, kurioje aukščiausio lygio krepšinis iki tol nesilankė dešimtmečius. Visgi vietiniai nėra itin tuo patenkinti.
Dėl saugumo sumetimų ketvirtadienio vakarą rungtynės tarp „Dubai Basketball“ ir Tel Avivo „Hapoel“ vyks Sarajeve, Bosnijoje ir Hercegovinoje. Artėjant mačui šalies sostinės gyventojai pradėjo rengti protestus.
Pirmasis iš jų išdygo pirmadienį, kai ant vieno iš miesto tiltų buvo užkabintas didžiulis plakatas su žodžiais „Vlada KS (Sarajevo savivaldybės pavadinimas bosnių kalba), atšaukitą mačą“.
Trečiadienį žmonės jau išsirikiavo su plakatais ir švilpukais prie miesto savivaldybės. Pasak protestuotojų, miesto valdžia elgiasi nemoraliai leisdama žaisti Izraelio ir Jungtinių Arabų Emyratų komandoms, nes jos, pasak protestuotojų, vykdo genocidus atitinkamai Gazos ruože ir Sudane.
Plakatuose – teiginiai „Zetra“ mūsų“, „Ką jūs padarėte?“, „Atšaukite mačą“.
„Visi, kurie ir toliau tyli, palaiko genocidą. Mes nenorime normalizuoti genocido. Buvo komentarų, kad čia tik sportas, bet apie tai ir kalba. Kai šnekame apie sporte, tai yra kažkas garbingo, nes kiekvienas atletas turėtų išliktas lojalus tiesai ir sąžiningumui. Dabar viskas yra atvirkščiai“, – portalas „Klix“ cituoja vieną iš protestuotojų.
„Valdžia nori gauti pigių politinių taškų, tačiau iš piliečių jie to tikrai negaus“, – teigė kitas protestuotojas.
Tel Avivo HapoelDubai BasketballEurolyga

