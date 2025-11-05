Skandalingas R. Javtoko frazes narplios teismas: krepšinio garsenybė skundžia nuobaudą

Kauno apylinkės teismo pirmininko padėjėja ryžiams su žiniasklaida ir visuomene Inga Ramanauskaitė informavo naujienų portalą Lrytas, jog skundas šią įstaigą pasiekė pirmadienį. Kada įvyks pirmasis posėdis, dar neaišku – minėta komisija dar turės parašyti atsiliepimą.
Į laidą „Nepatogūs klausimai su Rolandu Mackevičiumi“ pakviesto R. Javtoko žodžiai sukėlė visuomenėje platų atgarsį: ilgametės Lietuvos rinktinės žaidėjos, Vilniaus moterų krepšinio komandos „Kibirkštis“ naujokės K. Nacickaitės-Van Der Horst vyrą, Nyderlandų krepšininką Dimeo Van Der Horstą jis pavadino „juodu“, dar pasakęs, kad anksčiau krepšininkė „Buvusi kaip ir su moterimi“.
Buvęs vyrų krepšinio rinktinės kapitonas šiuos žodžius ištarė nežinodamas, kad yra filmuojamas – jis atkreipė dėmesį, kad frazė buvo iškirpta ir įdėta į laidos pradžią.
Prabilo apie šališkumą
Pasipiktinusi dėl krepšininko pasisakymo K. Nacickaitė-Van Der Horst pateikė skundą EADK, kuri iškėlė R. Javtokui drausminę bylą ir ją išnagrinėjusi, spalio 15 dieną skyrė 858 eurų baudą.
Pastarasis per savo advokatą Evaldą Pocevičių kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti komisijos sprendimą ir pripažinti jį negaliojančiu.
R. Javtoko skundas susideda maždaug iš 15 lapų. Garsaus krepšininko tvirtinimu, asociacijos „Lietuvos krepšinis“ Etikos, drausmės ir apeliacinė komisija negalėjo skirti jam baudos, nes jis nėra šios asociacijos narys.
Pasak R. Javtoko, komisija taikė drausminę sankciją už daugiau pažeidimų nei buvo nurodytame K. Nacickaitės-Van Der Horst skunde, o jam esą nebuvo suteikta pateikti paaiškinimų. Be to, asociacija jo atžvilgiu neva yra šališka, pritaikė neproporcingą ir nesąžiningą sankciją.
Įžvelgė rasistines apraiškas
R. Javtoko kalbos sukėlė aštrias diskusijas: kritikai įžvelgė rasistines, seksistines, apraiškas, žeminimą, tačiau kiti žmonės užstojo, tvirtindami, kad iš jo žodžių buvo smarkiai išpūstas burbulas.
Netrūko ir nuomonių, kad skandalingų frazių autoriui nederėjo taip šnekėti, tačiau jam paskirta nuobauda buvo pernelyg griežta, juolab, kad R. Javtokas viešai atsiprašė K. Nacickaitės-Van Der Horst ir atsisakė Vilniaus „Kibirkšties“ prezidento pareigų.
Krepšininkė teigė, jog nors R. Javtokas ir atsiprašė, moralinė žala buvo padaryta.
Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ komisija (EDAK) pripažino, jog R. Javtoko pasisakymas buvo nekorektiškas ir pritaikė jam drausminę sankciją – piniginę baudą.
Galutinį žodį šioje istorijoje tars teismas.
