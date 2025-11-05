T. Sabonio vedamas „Lions“ Vokietijoje krito taško skirtumu

Tad T.Sabonio ekipa liko su dviem laimėjimais, o Ulmo krepšininkai iškovojo ketvirtąją pergalę.
Likus daugiau kaip minutei svečiai iš Londono atsiliko 79:80, bet šeimininkai pabėgo 85:81 ir likus 6 sek. sugebėjo sumažinti skirtumą iki 83:85.
Nugalėtojams Nelsonas Weidemannas pelnė 14 taškų (3/6 tritaškiai), Lenas Schroomannas – 14, Christopheris Ledlumas – 11, Tobiasas Jensenas, Malikas Osborne‘as ir Diego Garavaglia pridėjo po 10.
Pralaimėjusiems Tarikas Phillipas įmetė 23 taškus (3/4 tritaškiai), Kameronas McGusty – 18, Aminas Adamu – 14, Aarynas Rai‘us – 12.
Kitas rungtynes po savaitės „Lions“ žais su B grupės autsaidere Atėnų „Panionios“, kuri turi vos vieną laimėjimą.