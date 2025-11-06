Konferencija
SportasKrepšinis

„Neptūno“ krepšininkės Europos taurėje priremtos prie sienos – turės atlikti žygdarbį

2025 m. lapkričio 6 d. 00:46
Lrytas.lt
Moterų Europos taurės turnyre trečiadienį Klaipėdos „Neptūno“ atstovėms nepavyko pasidžiaugti sėkmę ir lietuvės prarado šansą G grupėje užimti antrąją vietą. Uostamiesčio ekipa išvykoje 87:94 (29:20, 13:25, 22:21, 23:28) krito prieš Atėnų „Panathinaikos“, kuri įsitaisė antroje vietoje bei pateks į atkrintamuosius mačus.
Po sėkmingo pirmojo kėlinio klaipėdietės buvo priverstos vytis ir likus minutei deficitas buvo 3 taškai – 85:88, tačiau lūžio neįvyko.
Ši nesėkmė atėmė iš „Neptūno“ galimybę pakilti į antrąją grupės vietą, bet atkrintamąsias kovas mūsiškės dar galės pasiekti kaip viena iš keturių geriausių trečiąsias vietas 12-oje grupių užėmusių komandų.
Klaipėdietėms šeštame lemiamame ture reikės laimėti Ispanijoje prieš grupės lyderę Salamankos „Perfumerias Avenida“.
Tačiau keturis laimėjimus ir tik kartą pralaimėjusios ispanės gali ir nesiplėšyti, nes jau užsitikrino pirmąją vietą grupėje. Klaipėdoje ispanės laimėjo 88:61.
„Neptūnui“ C.Bickle pelnė 23 taškus (4/9 trit.), 17 – Cassidy Mihalko (8 atk. kam., 3/8 trit.), 13 – Kate Vilka (0/4 trit.), 11 – Marina Solopova.
Graikų ekipoje po 29 taškus pelnė Feyonda Fitzgerald ir Ioanna Chartzileonti. Pastaroji atsikovojo ir 11 kamuolių.
Europos taurėKlaipėdos NeptūnasAtėnų Panathinaikos

