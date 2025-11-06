„Neptūno“ krepšininkės Europos taurėje priremtos prie sienos – turės atlikti žygdarbį

Po sėkmingo pirmojo kėlinio klaipėdietės buvo priverstos vytis ir likus minutei deficitas buvo 3 taškai – 85:88, tačiau lūžio neįvyko.
Ši nesėkmė atėmė iš „Neptūno“ galimybę pakilti į antrąją grupės vietą, bet atkrintamąsias kovas mūsiškės dar galės pasiekti kaip viena iš keturių geriausių trečiąsias vietas 12-oje grupių užėmusių komandų.
Klaipėdietėms šeštame lemiamame ture reikės laimėti Ispanijoje prieš grupės lyderę Salamankos „Perfumerias Avenida“.
Tačiau keturis laimėjimus ir tik kartą pralaimėjusios ispanės gali ir nesiplėšyti, nes jau užsitikrino pirmąją vietą grupėje. Klaipėdoje ispanės laimėjo 88:61.
„Neptūnui“ C.Bickle pelnė 23 taškus (4/9 trit.), 17 – Cassidy Mihalko (8 atk. kam., 3/8 trit.), 13 – Kate Vilka (0/4 trit.), 11 – Marina Solopova.
Graikų ekipoje po 29 taškus pelnė Feyonda Fitzgerald ir Ioanna Chartzileonti. Pastaroji atsikovojo ir 11 kamuolių.