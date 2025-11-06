Prasminga prenumerata
Eurolyga 2025
2025-11-05
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
68
Rungtynių statistika
2025-11-06
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-11-06
21:00
BC Dubai
BC Dubai
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-06
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-11-06
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-06
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-07
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-11-07
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
„Valencia“
„Valencia“
2025-11-07
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-07
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-11
19:00
BC Dubai
BC Dubai
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-11-11
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-11-11
22:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-11
22:30
„Valencia“
„Valencia“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-11
22:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-11-11
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-11
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-12
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-12
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-11-12
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Barcelona“
„Barcelona“
SportasKrepšinis

„Valencia“ treneris įvertino „Žalgirio“ gynybą ir prasitarė, kas laimės Kaune

2025 m. lapkričio 6 d. 18:59
Lrytas.lt
Kauno „Žalgirio“ ekipa penktadienį žais devintojo Eurolygos turo akistatą, o jos varžove bus ispanų „Valencia“ krepšininkai, kurie taip pat sėkmingai žygiuoja turnyre. Kauniečiai praėjusią savaitę šventė laimėjimus prieš Bolonijos „Virtus“ ir Vilerbano ASVEL. Tačiau ir ispanai pasirodė ne ką blogiau – sugebėjo įveikti Eurolygos čempioną Šarūno Jasikevičiaus Stambulo „Fenerbahce“ ir naujoką „Dubai“.
Daugiau nuotraukų (2)
Prieš laukiančią penktadienio akistatą „Vaelncia“ treneris Pedro Martinezas gyrė žalgiriečių gynybą ir tikino, kad pasipriešinti „Žalgiriui“ įmanoma tik kovojant taip pat galingai, kaip ir lietuviai.
„Susidursime su komanda, kuri turi geriausią gynybą visoje Eurolygoje. Norint juos nugalėti, turėsime patys pakelti savo gynybą į aukščiausią lygį. „Žalgiris“ puikiai ginasi, todėl stengsimės demonstruoti maksimaliai efektyvų puolimą ir ieškosime būdų, kaip pralaužti jų sieną. Laukia nuostabi atmosfera arenoje ir didelė gausa aistruolių. Jei pavyks laimėti – puiku, jei ne – turnyras juk tęsiasi“, – kalbėjo P. Martinezas.
Ispanų specialistas taip pat prisiminė savo buvusį auklėtinį – dabar jau žalgirietį Sylvainą Francisco, kurį jis treniravo Manresos BAXI klube.
„Sylvainą Francisco treniravau Ispanijoje ir džiaugiuosi matydamas, kaip jis tobulėja. Jis dabar buvo išrinktas spalio mėnesio MVP. Tai rodo, kad jis priklauso Eurolygos elitui.
Kai jis žaidė Manresoje, Sylvainas dar nebuvo patyręs, bet jau tada matėsi jo talentas ir greitis. Šis krepšininkas visada buvo darbštus, kuklus ir puikiai gynėsi.
Jo fizinės savybės įspūdingos, o per šiuos metus jis tapo vienu geriausių įžaidėjų lygoje“, – pabrėžė „Valencia“ strategas.
ValenciaKauno ŽalgirisEurolyga

