„Valencia“ treneris įvertino „Žalgirio“ gynybą ir prasitarė, kas laimės Kaune

Prieš laukiančią penktadienio akistatą „Vaelncia“ treneris Pedro Martinezas gyrė žalgiriečių gynybą ir tikino, kad pasipriešinti „Žalgiriui“ įmanoma tik kovojant taip pat galingai, kaip ir lietuviai.
„Susidursime su komanda, kuri turi geriausią gynybą visoje Eurolygoje. Norint juos nugalėti, turėsime patys pakelti savo gynybą į aukščiausią lygį. „Žalgiris“ puikiai ginasi, todėl stengsimės demonstruoti maksimaliai efektyvų puolimą ir ieškosime būdų, kaip pralaužti jų sieną. Laukia nuostabi atmosfera arenoje ir didelė gausa aistruolių. Jei pavyks laimėti – puiku, jei ne – turnyras juk tęsiasi“, – kalbėjo P. Martinezas.
Ispanų specialistas taip pat prisiminė savo buvusį auklėtinį – dabar jau žalgirietį Sylvainą Francisco, kurį jis treniravo Manresos BAXI klube.
„Sylvainą Francisco treniravau Ispanijoje ir džiaugiuosi matydamas, kaip jis tobulėja. Jis dabar buvo išrinktas spalio mėnesio MVP. Tai rodo, kad jis priklauso Eurolygos elitui.
Kai jis žaidė Manresoje, Sylvainas dar nebuvo patyręs, bet jau tada matėsi jo talentas ir greitis. Šis krepšininkas visada buvo darbštus, kuklus ir puikiai gynėsi.
Jo fizinės savybės įspūdingos, o per šiuos metus jis tapo vienu geriausių įžaidėjų lygoje“, – pabrėžė „Valencia“ strategas.