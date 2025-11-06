Belgrade „dantis susirinkęs“ E. Atamanas po rungtynių padarė klaidą – teko atsiprašyti serbų

Nuo pat mačo pradžios dominavę serbai patiesė varžovus 86:68 (20:12, 26:20, 21:8, 19:28).
Pasibaigus rungtynėms „Panathinaikos“ treneris Erginas Atamanas skubėjo sveikinti varžovus su pergale, tiesa, krepšinio specialistas padarė klaidą – su pergale pasveikino ne tą klubą.
„Sveikinu „Olympiakos“ su pergale“, – kalbėjo jis.
Netrukus spaudos konferencijoje kilo šurmulys, o krepšinio specialistas iš Turkijos greitai pasitaisė ir atsiprašė.
„Oi, atsiprašau. Jūsų sirgaliai palaikė ir „Olympiakos“ (skandavo „Olympiakos“ palaikančią skanduotę), tad susimaišiau. Sveikinimai „Crvena zvezda“ su pergale“, – tęsė treneris.
Apibendrindamas rungtynes jis pridūrė, kad toną nesėkmei uždavė mačo startas.
„Nepataikėme laisvų tritaškių, leidome varžovams kontroliuoti žaidimą. Antros pusės starte viskas vyko lygiai taip pat, išimtimi tapo tik ketvirtas kėlinys. Tą akimirką kai kurie žaidėjai parodė charakterį, bet sugrįžti nebesugebėjome“, – samprotavo E.Atamanas.
Po devynerių sužaistų rungtynių Atėnų „Panathinaikos“ Eurolygoje yra nuskynusi penkias pergales.
Erginas AtamanasAtėnų PanathinaikosBelgrado Crvena Zvezda
Rodyti daugiau žymių