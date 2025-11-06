Konferencija
Belgrade „dantis susirinkęs“ E. Atamanas po rungtynių padarė klaidą – teko atsiprašyti serbų

2025 m. lapkričio 6 d. 08:10
Lrytas.lt
Mariaus Grigonio atstovaujama Atėnų „Panathinaikos“ ekipa patyrė vieną iš skaudžiausių šio sezono pralaimėjimų. Trečiadienį Belgrade vykusiame Eurolygos mače Graikijos klubas buvo tiesiog traiškomas Belgrado „Crvena zvezda“ krepšininkų su Donatu Motiejūnu priešakyje.
Daugiau nuotraukų (5)
Nuo pat mačo pradžios dominavę serbai patiesė varžovus 86:68 (20:12, 26:20, 21:8, 19:28).
Pasibaigus rungtynėms „Panathinaikos“ treneris Erginas Atamanas skubėjo sveikinti varžovus su pergale, tiesa, krepšinio specialistas padarė klaidą – su pergale pasveikino ne tą klubą.
„Sveikinu „Olympiakos“ su pergale“, – kalbėjo jis.
Netrukus spaudos konferencijoje kilo šurmulys, o krepšinio specialistas iš Turkijos greitai pasitaisė ir atsiprašė.
„Oi, atsiprašau. Jūsų sirgaliai palaikė ir „Olympiakos“ (skandavo „Olympiakos“ palaikančią skanduotę), tad susimaišiau. Sveikinimai „Crvena zvezda“ su pergale“, – tęsė treneris.
Apibendrindamas rungtynes jis pridūrė, kad toną nesėkmei uždavė mačo startas.
„Nepataikėme laisvų tritaškių, leidome varžovams kontroliuoti žaidimą. Antros pusės starte viskas vyko lygiai taip pat, išimtimi tapo tik ketvirtas kėlinys. Tą akimirką kai kurie žaidėjai parodė charakterį, bet sugrįžti nebesugebėjome“, – samprotavo E.Atamanas.
Po devynerių sužaistų rungtynių Atėnų „Panathinaikos“ Eurolygoje yra nuskynusi penkias pergales.
