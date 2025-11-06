Dviejų Eurolygos naujokų mūšis: „Hapoel“ prieš „Dubai“

Izraelio ekipa įspūdingai pradėjo varžybas ir yra viena iš lyderių – iki ketvirtadienio turėjo šešias pergales ir vos du pralaimėjimus.
Praėjusią savaitę „Hapoel“ krito nuo Pirėjo „Olympiakos“ 58:62, o prieš tai turėjo keturių iš eilės pergalių seriją.
Dubajaus miesto ekipa taip pat praėjusią savaitę nusileido ir savo sąskaitoje turi 3 pergales. Jungtinių Arabų Emyratų ekipa išvykoje nusileido „Valencia“ atstovams 78:80.
Tai jau buvo trečioji iš eilės „Dubai“ nesėkmė – prieš tai klubas buvo priverstas kapituliuoti prieš Vitorijos „Baskonia“ 85:92 ir Vilerbano ASVEL 79:85.