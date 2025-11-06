Eurolyga: T. Sedekerskio vedama „Baskonia“ prieš „Virtus“

Ispanai itin nesėkmingai pradėjo sezoną – pralaimėjo pirmuosius šešis mačus, tačiau praėjusią savaitę, per dvi sužaistas rungtynes, maloniai atsitiesė: įveikė namie „Dubai“ atstovus 92:85 ir Stambulo „Anadolu Efes“ 86:75.
Tuo tarpu Bolonijos ekipa praėjusią savaitę sugėrė du pralaimėjimus – nusileido Kauno „Žalgiriui“ išvykoje 65:86 ir Miunchene užsidirbo nesėkmę nuo „Bayern“ 70:86.
Vis dėlto, italai savo sąskaitoje iki ketvirtadienio turėjo 4 laimėjimus ir 4 kluptelėjimus bei užėmė 11 vietą.
Tadas SedekerskisVitorijos BaskoniaBolonijos Virtus
Rodyti daugiau žymių