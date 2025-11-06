Eurolyga: T. Sedekerskio vedama „Baskonia“ prieš „Virtus“

Prasminga prenumerata
Eurolyga 2025
2025-11-05
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
68
Rungtynių statistika
2025-11-06
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
67
Rungtynių statistika
2025-11-06
21:00
BC Dubai
BC Dubai
97
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
109
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
56
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
47
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
49
„Monaco“
„Monaco“
46
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
31
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
42
Rungtynių statistika
2025-11-07
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-11-07
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
„Valencia“
„Valencia“
2025-11-07
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-07
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-11
19:00
BC Dubai
BC Dubai
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-11-11
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-11-11
22:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-11
22:30
„Valencia“
„Valencia“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-11
22:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-11-11
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-11
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-12
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-12
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-11-12
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Barcelona“
„Barcelona“
SportasKrepšinis

Eurolyga: T. Sedekerskio vedama „Baskonia“ prieš „Virtus“

2025 m. lapkričio 6 d. 21:16
Lrytas.lt
Ketvirtadienį devintajame Eurolygos ture namie žaidžianti lietuvio Tado Sedekerskio Vitorijos „Baskonia“ kovoja prieš italų Bolonijos „Virtus“.
Ispanai itin nesėkmingai pradėjo sezoną – pralaimėjo pirmuosius šešis mačus, tačiau praėjusią savaitę, per dvi sužaistas rungtynes, maloniai atsitiesė: įveikė namie „Dubai“ atstovus 92:85 ir Stambulo „Anadolu Efes“ 86:75.
Tuo tarpu Bolonijos ekipa praėjusią savaitę sugėrė du pralaimėjimus – nusileido Kauno „Žalgiriui“ išvykoje 65:86 ir Miunchene užsidirbo nesėkmę nuo „Bayern“ 70:86.
Vis dėlto, italai savo sąskaitoje iki ketvirtadienio turėjo 4 laimėjimus ir 4 kluptelėjimus bei užėmė 11 vietą.
